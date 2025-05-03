Соглашение по полезным ископаемым может быть хорошей новостью для Украины, но она не обязательно плохая для россии. Это потому, что сделка с Владимиром Зеленским не исключает сделки с путиным, отметил московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт.

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«Дональд Трамп здесь жонглирует тремя отдельными направлениями переговоров. Это соглашение является результатом одного направления — контактов Вашингтона с Киевом, которые Белый дом проводил, чтобы гарантировать, что Америка получит что-то взамен своей военной поддержки Украины. Затем есть сами мирные переговоры, где Дональд Трамп предложил то, что выглядит как очень односторонний мирный план в пользу москвы. Сейчас это не изменилось. И последнее направление — это направление между США и россией, где президент США стремится к сближению с москвой».

Есть определенное пересечение между направлениями — гарантии безопасности для Украины является ярким примером, отмечает корреспондент.

«Американские компании на местах на востоке Украины вовсе не являются гарантией безопасности, которую имел в виду Владимир Зеленский, но я думаю, что это заставит кремлю подумать, когда дело дойдет до продолжения его военной кампании. Потому что, если бы это произошло, это почти наверняка помешало бы сближению с Вашингтоном. Много говорили о деловых соглашениях и совместном экономическом сотрудничестве между США и россией в результате их переговоров, и я уверен, что обе стороны все еще намерены это сделать. кремль может рассматривать это как возможность получить больше от переговоров, в которых они участвуют, возможно, изображая это как уступку со своей стороны, чтобы навязать больше условий», — резюмирует автор статьи.

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Дональд Трамп может быть мастером заключения сделок, но москва является мастером защиты собственных интересов, и это соглашение по полезным ископаемым вряд ли этому помешает, констатирует он.

Ранее сообщалось, что США выходят из переговорного процесса по войне в Украине.

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