Цель путина против целей Трампа: для чего диктатору новое «перемирие»
Кремлевский диктатор использует односторонние соглашения о прекращении огня для достижения информационных и военных преимуществ в Украине. Это противоречит цели президента Трампа использовать общее прекращение огня как трамплин к долгосрочному и устойчивому мирному соглашению в Украине.
«путин, похоже, объявляет прекращение огня во время больших религиозных и военных праздников, чтобы заставить Украину принять прекращение огня или рисковать выглядеть недоговороспособной перед Западом», — говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Одностороннее объявление прекращения огня, добавляют аналитики, позволяет путину отвлечь внимание от своего отказа от 30-дневного предложения США и Украины о всеобщем прекращении огня с марта 2025 года. И вместе с тем поддерживать иллюзию, что он заинтересован в мирных переговорах, сохраняя при этом полный контроль над условиями и сроками любых соглашений о прекращении огня.
Российские войска воспользовались пасхальным прекращением огня, чтобы обстреливать и проводить разведку украинских позиций на передовой, готовясь к будущим российским атакам. Российские войска, вероятно, будут использовать прекращение огня в день победы для аналогичных подготовительных усилий.
«путин, вероятно, рассматривает прекращение огня на день победы как шанс для российских войск отдохнуть перед будущей активностью на передовой в Украине и как способ гарантировать, что Украина не нанесет никаких значительных ударов дальнего радиуса действия по россии во время празднования дня победы. Глава кремля не рассматривает прекращение огня на 9 мая как серьезный шаг к установлению длительного мира в Украине», — говорится в отчете ISW.
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