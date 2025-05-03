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Книга рецептов

Рецепт на природу от Лилии Цвит: хрустящие трубочки из лаваша с картофелем в духовке

10:03 3 мая 2025
Трубочки по рецепту Лилии Цвет, фото скриншот видео

Украинцы уже открыли сезон пикников и шашлыков, и пока блоггеры рассказывали, как изготовить разжигатель для костра и отмыть от травы белую обувь, известная кулинар Лилия Цвит поделилась рецептом блюд, которые понравятся на природе и взрослым, и детям.

«Трубочки получаются хрустящими сверху и мягкими и нежными внутри. Они идеально подойдут для того, чтобы брать с собой на природу, в путешествие, или просто на перекус», — считает Цвит.

Хозяйка показала, как приготовить вкусный перекус.

Для начинки нужно порезать кубиками бекон и пожарить его с луком.

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Добавить поджаренный бекон и лук в картофель пюре. Перемешать.

Взбить яйца с солью для панировки трубочек.

В небольшой прямоугольник лаваша длиной примерно 20 см положить начинку и свернуть трубочку.

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Каждую трубочку погрузить в яйцо и обвалять в панировочных сухарях.

Выложить в форму застеленную пергаментом.

Запекать в разогретой духовке при температуре 180° 15−20 минут, чтобы образовалась хрустящая корочка.

Также на природу можно взять закуски из редиски, рецептами которых также поделилась Лилия Цвит.

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