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Книга рецептов

Готовимся к пикнику на выходных: ТОП-3 вкусных закусок из редиса

9:43 1 мая 2025
Закуска из редиса. Фото - видео скрин

Известный знаток рецептов сладких пляцков Лилия Цвит старается не отставать от общих трендов, ведь умеет готовить и современные салаты, например битую редиску. Но она решила превзойти ожидания фолловеров своего канала и накануне выложила ролик с описанием сразу трех салатов из редиса, среди которых вы обязательно найдете своего фаворита для дружеского пикника.

«Все эти три рецепта готовятся очень просто, из простых продуктов, но получается очень по-разному — очень вкусно и оригинально, и вы будете удивлены, насколько вкусным может быть редис», — начинает блогер свой рассказ.

Маринованная редиска (она же — битая). Чтобы ее приготовить, понадобится свежая зелень — петрушка и зеленый лук (по 30 г). Измельчите ее, переложите в миску и добавьте по 50 г растительного масла, воды и подсолнечного масла, 1 ч.л. уксуса, ½ ч. л сахара, соли и 2 зубчика чеснока (последний раздавите).

Самую редиску (500 г) нужно немного отбить, чтобы она потрескалась изнутри и хорошо принялась маринадом. Переложите редис с маринадом в стеклянную банку и дайте настояться 3 часа. Далее храните в холодильнике (до 10 дней).

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Следующий рецепт — это редис по-корейски. Для его приготовления понадобятся также соевый соус, мускатный орех и кунжут.

Редис нужно нарезать на довольно крупные кусочки (можно — фигурным ножом или же просто разрезать редиску на шесть-восемь кусочков), переложить в глубокую тарелку и добавить выдавленный чеснок (3 зубка), нарезанную полукольцами головку лука (желательно выбрать фиолетовый), соевый соус и обжаренный кунжут. Залейте все горячим растительным маслом и перемешайте. Оставьте в холодильнике на 30 минут, чтобы все промариновалось.

Для третьего салата или закуски из редиса возьмите 500 г самой редиски, 20 г свежего укропа, 1 ч. ложку сахара, ½ ч. л соли, 1 ст. л уксуса, 2 ст. л соевого соуса и 1 ч. л горчицы в зернах.

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Редис тоненько нарежьте и переложите в глубокую миску. Туда же измельчите укроп, соль, сахар, уксус, соевый соус и горчицу в зернах. Все перемешайте и оставьте на 30 минут под крышкой (можно прямо на столе).

«Рецепт схож с первым, но на вкус получается совсем другой» , — уверяет львовянка.

Также советуем попробовать маринованную редиску со свеклой — приготовить этот деликатес посоветовала тренд-редактор «ФАКТОВ» Ольга Сметанская.

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