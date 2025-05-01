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Общество и люди

Готовимся к пикнику на выходных: блогеры Диана и Дон Фуэго рассказали, как сделать разжигатель для костра и отмыть белую обувь

19:11 1 мая 2025
Пикник на природе, фото из открытых источников

Несмотря на высокие цены на мясо, многие украинцы продолжают хранить верность традициям — в первые выходные мая отправляются на пикник на природе. И для этого, конечно, нужно мясо для шашлыков и аппетитная закуска к нему.

Но не менее нужен будет, вероятно, разжигатель для костра. Его можно купить в сети, но совсем не трудно сделать и самому. Что для этого понадобится и как делать, показал блогер под ником Дон Фуэго в коротком ролике.

Также стоит заранее подумать о возвращении домой после пикника — особенно если вы будете выходить на прогулку вместе с детьми. Как позаботиться о белой обуви взрослым и детям, рассказала красавица-блогерша Диана.

К шашлыку на природе уместен и невероятный соус, который тоже стоит сделать самому. Натуральный, свежеприготовленный, с особым вкусом и ароматом он намного лучше магазинного. К тому же и намного дешевле.

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