«Мой Федя был лучшим»: в бою на Курщине погиб защитник из Хмельницкой области

В Грицевской громаде попрощались с защитником Федором Стецюком. Это тяжелая и горькая потеря для семьи, друзей, побратимов и односельчан… Воину навеки 46 лет, сообщает поселковый совет.

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«Федор закончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры.

С началом полномасштабного вторжения рф с 25 февраля 2022 года стал на защиту нашей Родины. Воин служил в 106 бригаде ТрО 88 батальона, участвовал во многих задачах на передовой. Боец был награжден знаком отличия командира 106 обр ТрО, а также отмечен почетным нагрудным знаком «Золотой крест» Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины В. Залужного".

В мае 2024 года защитник был переведен в 103 бригаду, где служил на сумском и курском направлении. Погиб Федор Стецюк 19 августа 2024 года. Произошло это во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Вишневка Курской области. Только теперь тело удалось вернуть домой.

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«Мой Федя был лучшим… Любящим мужем, чутким отцом, верным другом и настоящим человеком с большой буквы… Он очень любил заниматься садоводством — возле нашего дома посадил красивый яблоневый сад, который будет напоминать о нем, о его большом сердце и искренней душе. Самым большим увлечением моего Феди было пчеловодство: он все делал своими руками — ульи, рамки, самостоятельно собирал мед… Мой муж был трудолюбивым, честным и ответственным. Но самое высокое его звание — это звание отца», — с невыразимой грустью и большой любовью вспоминает о своем муже Людмила.

Похоронили воина в родном поселке Грицево, со всеми воинскими почестями.

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