Школа автомобилиста: в каком случае водителя оштрафуют за проезд на зеленый свет

Как известно, в пути водителей ожидает множество испытаний, справиться с которыми помогает совершенное понимание и выполнение правил дорожного движения. Да, важно помнить, что на перекрестках с дополнительными секциями светофора, регулирующими повороты, действуют особые правила движения, пишет издание GSMinfo.

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Что нужно знать

Если светофор имеет дополнительную секцию со стрелкой для поворота, этот маневр (поворот) разрешен только когда стрелка светится зеленым.

Основной зеленый свет позволяет движение исключительно прямо или в других направлениях, не обозначенных отдельной секцией.

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Проезд в направлении стрелки, когда она не светится (а светится только основной зеленый), равняется проезду на запрещающий сигнал светофора.

Игнорирование сигнала дополнительной секции со стрелкой, когда она не светится, является фактически проездом на запрещающий сигнал светофора.

Как оштрафуют за такое нарушение

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Согласно статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю грозит штраф в размере 510 гривен.

Однако если в результате выполнения такого маневра (поворота на основной зеленый сигнал при неактивной стрелке дополнительной секции) произойдет дорожно-транспортное происшествие (ДТП), размер штрафа сразу вырастет до 1445 гривен, а нарушителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок от 6 до 12 месяцев.

Ранее же стало известно, как будут наказывать водителей за чрезмерный шум .

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