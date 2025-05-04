Перевернутый чизкейк: новый тренд в приготовлении десертов
Известный фудблогер Валерия Велигура, ранее рассказавшая, как приготовить вкусный пирог с грушей и камамбером, поделилась рецептом перевернутого чизкейка.
«Перевернутый чизкейк — это новый тренд в мире десертов! Готовится без выпечки и желатина», — написала она.
Ингредиенты (на 2 формы диаметром 12 см или 1 большую форму диаметром 24 см):
Для ягодной начинки:
- 200 г любых ягод
- 15 г сахара
- 10 г кукурузного крахмала ⠀
Для основания:
- 300 г песочного печенья
- 115 г сливочного масла
Для начинки:
- 350 г крем-сыра
- 50 г белого шоколада
- 150 мл сливок 33%
- 30−40 г сахарной пудры
- 1 ч.л. ванильного экстракта
Способ приготовления:
Чтобы приготовить ягодную начинку, сахар совмещаем с крахмалом и добавляем в свежие или размороженные ягоды. Варим на среднем огне до загущения и даем остыть.
Для приготовления основания печенье измельчаем в блендере до состояния крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Кладем в разъемную форму и формируем бортики, а затем дно. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку.
Для приготовления начинки крем-творог, растопленный белый шоколад, сливки, пудру и ванильный экстракт взбиваем миксером до загущения.
Далее собираем десерт. Для этого в форму на основание из печенья кладем творожную массу, формируя дно с бортиками. В центр добавляем ягодную начинку и закрываем сырной массой. Разравниваем, накрываем пленкой и убираем в холодильник на 3−4 часа, а лучше на ночь. Подаем и наслаждаемся! Приятного аппетита!
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