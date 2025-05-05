Полностью освободят от оплаты коммуналки: кто из украинцев получит «невиданные» льготы

В одном из городов Украины, постоянно подвергающемся обстрелам российских террористов, приняли решение, которое должно удержать специалистов на предприятиях, а также привлечь новых сотрудников и немного повысить их уровень жизни.

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Речь идет о Харькове, где городской совет принял такое необычное решение для работников коммунальной сферы, говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Теперь все сотрудники некоторых городских предприятий не будут платить за тепло, горячую воду, воду из крана, канализацию и вывоз мусора.

Раньше такие льготы (в размере 100%) получали только отдельные категории, а теперь все.

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Городские власти говорят, что таким образом хотят удержать специалистов на предприятиях, привлечь новых сотрудников и немного повысить их уровень жизни.

Изменения будут касаться таких предприятий:

СКП «Харьковзеленстрой»,

КСП «Харьковгорлифт»,

КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие»,

КП «Харьковспецстрой»,

КП «Харьковжилстрой»,

КП «Объединение парков культуры и отдыха г. Харькова».

Но все это. На внеочередной сессии горсовета 30 апреля решили объединить два крупных коммунальных предприятия — «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети». После слияния все имущество и обязанности перешли в «Тепловые сети», а новое объединенное предприятие вскоре получит новое название — «Харьковские технологические сети».

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В мэрии говорят, что объединение поможет более эффективно использовать технику, ресурсы и специалистов, а главное — позволит не повышать тарифы для жителей.

Также напомним, что эксперт предусмотрел, когда и на сколько в Украине вырастут тарифы на воду.

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