Дроны врага атаковали Харьков: под утро 6 мая в городе почти 20 «прилетов» (фото, видео)
Накануне вечером и в ночь на вторник, 6 мая, российские дроны вновь массированно атаковали украинские города, прежде всего Харьков и Одессу.
В ГСЧС отметили, что ближе к утру вторника в Харькове попадания и падение обломков были зафиксированы в Шевченковском, Киевском, Холодногорском и Индустриальном районах города.
По предварительным данным, в городе пострадали 4 человека. Пожары зафиксированы на шести локациях.
В Шевченковском районе Харькова горели крыша и комната частного жилого дома на площади 400 м кв. По другому адресу горело здание ресторана на площади 700 кв.
В Холодногорском районе поврежден фасад многоквартирного дома, горели киоск, здание и 3 автомобиля на общей площади 120 кв. В Индустриальном районе горел автомобиль, повреждено производственное здание.
А в Киевском районе горели магазины на территории рынка "Барабашово".
Огонь охватил площадь в 500 кв.м. Повреждены около 90 и сгорели 20 торговых объектов.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, враг ударил двадцатью «Шахедами» по четырем районахм города (по восьми локациям). В целом вражеская атака длилась два часа.
А глава ОВА Олег Синегубов добавил, что на сейчас известно о четырех пострадавших. В частности, мужчины 59 и 44 лет подверглись острой реакции на стресс.
Накануне вечером россияне снова ударили по Одессе и области.
В Одесском районе поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры, в том числе частные жилые дома. По информации руководителя ОВА Олега Кипера, в одном из домов обнаружено тело погибшего человека.
Между тем местные тг-каналы утверждают, что трагедия произошла в Великодолинском Одесской области, где во время атаки дронов-камикадзе оборвались высоковольтные провода. Это и послужило причиной смерти прохожего.
Напомним, что во время недавней атаки россиян на столицу, в Киеве повреждения получили частные дома, многоэтажка и ТЦ Dream Town.
Фото ГСЧС182
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