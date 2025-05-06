«У путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победобесия»: историк — о последнем шансе для властелина кремля
«У россии было два шанса выйти из нынешней большой войны если не полной победительницей, то где-то между отметками «победа» и «частичная победа» или «частичная победа» и «ничья», — пишет Сергей Громенко. — Первый — в конце весны 2022 года, второй — в конце осени того же года.
Но путин известен тем, что из всех вариантов всегда выбирает худший. Поэтому вместо того, чтобы выскочить с награбленным чужим и сохранить свое, он решил дожать жертву, несмотря на свои потери.
Третий (возможно последний) шанс остаться «при своих» ему сейчас подарил Трамп. Окно открылось 20 января и закрывается 9 мая. Теоретически, у путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победобесия.
Однако мне что-то подсказывает, что путин принял решение наложить кучу на предложение Трампа и пойти на новый круг эскалации — до конца осени 2025 года.
Следовательно, если через несколько дней в присутствии сюзерена — императора Си — не будут сказаны неожиданные слова о мире, это будет означать одно.
Что россия решила вести войну до конца. Своего. Неотвратимого".
Фото из Википедии
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