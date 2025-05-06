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«У путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победобесия»: историк — о последнем шансе для властелина кремля

10:44 6 мая 2025
Сергей Громенко – о последнем шансе для путина. Фото из Википедии
Историк, публицист и общественный деятель Сергей Громенко, в свое время работавший заместителем начальника управления просветительско-популяризационной работы Украинского института национальной памяти, считает, что нынешний президент США Дональд Трамп подарил третий шанс российскому президенту путину выйти из войны, оставшись «при своих». Однако вряд ли тот им воспользуется.

«У россии было два шанса выйти из нынешней большой войны если не полной победительницей, то где-то между отметками «победа» и «частичная победа» или «частичная победа» и «ничья», — пишет Сергей Громенко. — Первый — в конце весны 2022 года, второй — в конце осени того же года.

Но путин известен тем, что из всех вариантов всегда выбирает худший. Поэтому вместо того, чтобы выскочить с награбленным чужим и сохранить свое, он решил дожать жертву, несмотря на свои потери.

Третий (возможно последний) шанс остаться «при своих» ему сейчас подарил Трамп. Окно открылось 20 января и закрывается 9 мая. Теоретически, у путина еще есть время для мегафинта прямо под свой праздник победобесия.

Однако мне что-то подсказывает, что путин принял решение наложить кучу на предложение Трампа и пойти на новый круг эскалации — до конца осени 2025 года.

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Следовательно, если через несколько дней в присутствии сюзерена — императора Си — не будут сказаны неожиданные слова о мире, это будет означать одно.

Что россия решила вести войну до конца. Своего. Неотвратимого".

Фото из Википедии

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Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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