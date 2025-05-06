Защитить деревья в саду от тли и муравьев поможет… подсолнечное масло: узнайте как

Огородники используют немало «народных средств», чтобы бороться с вредителями на дачных участках. В частности, для борьбы с тлей на ягодных кустах используют зольный раствор.

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А издание Zemliak.com утверждает, что предотвратить нашествие муравьев на молодых листьях плодовых деревьев поможет обычное растительное масло. Для этого нижнюю часть ствола дерева обматывают натуральной тканью, пропитанной растительным маслом.

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Так, аромат масла сбивает с дороги муравьев, которые переносят тлою, и они теряют свой же след. Поскольку масло выдыхается и смывается постепенно дождями, повязку следует время от времени обновлять.

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Также бороться с тлей может помочь и опрыскивание растений разными растворами. Это могут быть, например, мыльный или чесночный спреи, или раствор пищевой соды. Кстати, средство для опрыскивания можно делать и с растительным маслом, к которому добавляют воду и жидкость для мытья посуды или хозяйственное мыло.

Фото из Википедии

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