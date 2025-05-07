Докажите ПФУ, что вы — не верблюд: эксперт рассказал, почему некоторым пенсионерам могут уменьшить размер пенсии

Как известно, часть пенсионеров может увеличить сумму пенсионных выплат посредством переоформления пенсий, и это, конечно, хорошая новость.

В то же время, существует не такая радостная практика, когда от украинцев требуют предоставить справки, которые они просто не в состоянии принести.

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Один из таких случаев описывает эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин.



«Сегодня поговорим о том, как доказать Пенсионному фонду, что ты не верблюд. Почему люди должны доказывать очевидные вещи? Разберемся, почему человек недополучает часть пенсии, то ли из-за слепой бюрократии, то ли из-за несовершенного законодательства. Я уверен, что в комментариях вы можете привести множество других подобных экспертов» , — сказал он.

Коробкин привел пример из своей практики, суть которого состоит в том, что женщина не работает, но доказать этого ПФУ не может, поэтому недополучает часть пенсии.

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Выплаты ей назначили в 2018 году, когда она продолжала работать до февраля 2022 года. Затем ее фирма приостановила деятельность, большинство работников написали заявления на отпуска за свой счет. С мая 2023 года женщина выехала за границу и с октября 2023 года она окончательно была уволена.

При этом у нее на руках нет ни копии приказа об увольнении, ни трудовой книжки — все осталось в Украине. Но она уверяет, что все это время предприятием представлялась отчетность об уплате единого взноса.

«Предпринимала попытки сообщить Пенсионному фонду об изменении своего статуса через их портал, но он просит сканы. Если они видят, что пенсионер начал работать, то разве они не видят, что перестал работать? Как мне действовать в такой ситуации?»— цитирует эксперт слова женщины.

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Конечно, Коробкина возмущает, что ПФУ необходимо подтверждение, что человек официально не работает.

«Они видят, что уплаты взносов уже нет, но формально нужно еще добавить какой-то документ или справку с работы, или трудовую книжку. Даже если предприятие в простое, человека все равно считают работающим. Такое правило действует, кстати, и в отношении пенсионеров-предпринимателей. ФЛП открыт, но доходов и взносов нет. Все равно у такого пенсионера в пенсионном деле стоит, что он работающий» , — пишет эксперт.

Дело в том, что для работающих пенсионеров существует ряд ограничений.

К примеру, сейчас для всех неработающих применяют для расчета пенсии прожиточный минимум в размере 2361 грн, от которого зависит минимальная пенсия и доплата за сверхурочный стаж.

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А в описанном случае у женщины, очевидно, до сих пор применяется прожиточный минимум в размере 1 700 гривен, действовавший на момент назначения пенсии. Поскольку ее до сих пор считают работающей, этот показатель не пересматривается.

Пенсионный фонд отслеживает и регулярно проверяет всех пенсионеров через Государственный реестр застрахованных лиц, уплачиваются ли за человека пенсионные взносы или нет, то есть работает он или нет.

Если человек трудоустроился и не сообщил, то это отслеживают, а затем начисляют переплату и заставляют возвращать деньги.

А когда нужно доказать, что ты прекратил работать, то отсутствие уплаты взносов отслеживать никто не спешит. Кстати, именно на основании данных из реестра застрахованных лиц для работающих каждый год производится автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля.

По словам Коробкина, точно неизвестно, какие именно отчеты подавались в конкретном случае. Если в данной отчетности четко указано, что человек уволен и эти данные доступны Пенсионному фонду в Государственном реестре застрахованных лиц, то эти сведения должны принять. То есть, это допускается, если нет бумажных документов.

Другое дело, когда просто нет уплаты взносов. Когда работодатель подал отчет и обозначил, что человек уволен.

Для решения проблемы Коробкин советует заглянуть в «Порядок предоставления и оформления документов для назначения (пересчета) пенсий…», утвержденный постановлением правления Пенсионного фонда от 25 ноября 2005 № 22−1.

В Порядке прописаны какие документы подтверждают, что человек не работает и не осуществляет никакой деятельности, связанной с получением доходов, с которых уплачиваются страховые взносы.

Это должны быть копия приказа или распоряжения об увольнении с работы, трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц и сведения об отсутствии регистрации в качестве предпринимателя.

Если приказ или трудовую книжку должен предоставить пенсионер, то сведения из реестров Пенсионный фонд берет и добавляет к пенсионному делу самостоятельно.

Поэтому эксперт отметил, что если в Госреестре стоит отметка, что человек уволен, то это должны учесть в Пенсионном фонде даже без бумажных подтверждений.

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