Цветочная луна-2025: что сулит знакам зодиака майское полнолуние в Скорпионе

Последнее весеннее полнолуние, которое еще называют Цветочным, наступит 12 мая. Свое название майская полная Луна получила от индейцев Северной Америки, восхищавшихся красотой распускавшихся в это время цветов.

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Цветочное полнолуние будет проходить в знаке Зодиака Скорпион, пишет ukr.media, и окажется оно временем соблазнов, не поддаться которым смогут только волевые люди.

Следует помнить и о том, что на Цветочную Луну увеличивается вероятность конфликтных ситуаций и интриг вокруг. В то же время Луна в Скорпионе считается временем новых начинаний, обновлений и глубинных трансформаций.

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На Цветочное полнолуние следует держаться подальше от ссор и недоразумений, чтобы они не перерастали в конфликты. В этот день не стоит заключать важные сделки — лучше еще раз проверить, все ли моменты учтены.

Еще можно планировать свои следующие шаги, а также определять, чего именно вы хотите.

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Полная Луна будет по-разному влиять на жизнь знаков Зодиака.

Так, для представителей огненной стихии (Овен, Лев, Стрелец) Цветочное полнолуние может стать временем новых начинаний — знаки будут ощущать прилив энергии и генерировать новые идеи, которые в случае их претворения в жизнь способны трансформировать как внутренний мир, так и взаимоотношения с другими людьми. Впрочем, перед тем как браться за дело, стоит его обдумать и подумать о всех возможных проблемах.

Знаки земляной стихии (Телец, Дева, Козерог) ожидает не очень спокойное время. Так, на полнолуние повысится риск эмоциональных качелей, возможны ссоры с близкими людьми, что отнимет у вас много сил.

Водные знаки (Рыбы, Рак, Скорпион) могут рассчитывать на время, насыщенное радостным вдохновением. Даже недоразумения с окружающими не будет иметь на знаки такого разрушительного воздействия, как обычно, а чувствительность к негативу немного снизится.

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А воздушным знакам (Близнецы, Весы, Водолей) звездсоветуют на Цветочное полнолуние особенно следить за своими эмоциями. Рискованное и хаотичное поведение, особенно это касается Близнецов, может привести к громким ссорам как с хорошими знакомыми, так и с посторонними людьми.

Материал «Гороскоп на май от мольфара: Львам — блестящие возможности, Тельцам — творческое вдохновение, а Стрельцам — активное движение» читайте на нашем сайте.

Фото Pixabay

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