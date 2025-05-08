Одностороннее заявление российского президента путина о временном прекращении огня с 8 по 11 мая окоазалось фикцией — военные рф, как и ранее, ведут наступательные действия и наносят удары по территории Украины.

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«Я только что разговаривал с военным командованием Украины, которое предоставило информацию о ситуации на линии фронта. Как и ожидалось, „парадное прекращение огня“ путина оказалось фарсом. Согласно нашим военным данным, несмотря на заявления путина, российские войска продолжают атаковать по всей линии фронта. С полуночи до полудня россия совершила 734 нарушения режима прекращения огня и провела 63 штурмовые операции, 23 из которых все еще продолжаются; 586 атак на позиции наших войск, 464 из которых с применением тяжелого вооружения; 176 ударов FPV-беспилотников; и 10 авиаударов с использованием 16 управляемых авиабомб», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава внешнеполитического ведомства аотметил, что Украина «реагирует на все атаки» и «делится информацией о нарушениях россией режима прекращения огня с партнерами.

«Мы не позволим путину обмануть кого-либо, когда он даже не держит своего слова», — отметил Андрей Сибига и в очередной раз повторил, что наша страна, как и ранее, готова к «полному прекращению огня сроком как минимум на 30 дней», а также к «мерам по укреплению доверия, которые позволят начать мирные переговоры и открыть реальный путь к справедливому и устойчивому миру».

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Напомним, что к 9 мая в столице рф москве должны собраться лидеры нескольких стран, в том числе и европейских. В гости к путину на День победы собрались руководители Венгрии, Словакии и Сербии. Тем временем руководство стран Балтии и Польши решило закрыть воздушное пространство для их самолетов.

Фото со странички Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

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