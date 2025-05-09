Курятина и свинина подорожали: что будет с ценами на мясо до конца весны

За последний месяц в Украине заметно подорожали колбасные и мясные изделия. Повышение цен на мясо вызвано целым комплексом факторов, включая сокращение поголовья животных, увеличение стоимости кормов и общая экономическая ситуация в стране.

ВІДЕО ДНЯ

Если сравнивать с апрелем, в начале мая все виды мяса стали дороже, а отдельные позиции прибавили в цене до 30 грн за килограмм, пишет «РБК-Украина».

Средняя цена на свиную грудинку в супермаркетах выросла с 201,52 грн/кг в апреле до 210,15 грн/кг в мае. Лопатка свиная подорожала с 211,81 грн/кг до 230,57 грн/кг. Ошеек — с 300,37 грн/кг до 330,10 грн/кг.

Подбрюшина и ребра также стали дороже — средняя цена достигла 219,00 грн/кг.

РЕКЛАМА

Популярный сезонный продукт — мясо для шашлыка — подорожал с 253,55 грн/кг до 263,50 грн/кг.



В мае прибавила в цене и курятина. Бедренная часть в среднем стоит 124,67 грн/кг, что выше апрельского показателя (117,12 грн/кг). Голень выросла в цене с 86,17 грн/кг до 94,50 грн/кг. Целая куриная тушка подорожала с 97,92 грн/кг до 108,00 грн/кг. Куриное филе тоже стоит дороже — 202,63 грн/кг против 188,40 грн/кг в апреле.



По словам аналитика Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максима Гопки, текущий рост цен на мясо объясняется несколькими ключевыми факторами. Одной из основных причин подорожания свинины является сокращение поголовья.

«Если говорить за свинину, то существенно снизилось поголовье животных — на -10%, если сравнивать год к году» , — отметил эксперт.

А стоимость курятины растет прежде всего из-за увеличения стоимости кормов, а также из-за стабильного спроса на этот вид мяса как относительно дешевый источник животного белка.

РЕКЛАМА

В целом основные причины повышения цен на мясо в Украине:

- снижение поголовья свиней. Война и экономические трудности привели к сокращению количества свиней, что уменьшает предложение на рынке.

- рост стоимости кормов. Увеличение цен на зерновые культуры, являющиеся основной частью рациона птицы, повышает себестоимость производства курятины.

- стабильный спрос на курятину. Курятина остается одним из самых доступных видов мяса, поддерживающего высокий спрос и, соответственно, цены.

РЕКЛАМА

- удорожание логистики и энергоресурсов. Рост цен на топливо и электроэнергию увеличивает расходы по транспортировке и содержанию животных, что также отражается на конечной цене продукции.

- инфляция и курс валют. Общая инфляция в стране и колебания курса национальной валюты также влияют на стоимость, особенно импортные компоненты производства (витамины, оборудование и т. п. ).

Что касается прогноза ситуации на рынке мяса, то снижение цен в ближайшее время не ожидается. Большинство производителей в области свиноводства не планируют существенно наращивать производственные мощности в ближайшее время, сохраняя осторожность из-за общей ситуации в стране и отраслевых рисков.

По оценкам Ассоциации «Свиноводы Украины», даже при реализации заявленных планов, восстановление производственных возможностей отечественного свиноводства может составлять лишь 7−10%, тогда как фактические потери по разным данным колеблются от 15% до более 30%.

Что касается курятины, рост стоимости кормов и стабильный спрос, вероятно, продолжат поддерживать цены на относительно высоком уровне.

Отметим, что в последнее время в Украине подешевело горючее. Неизменной осталась только цена бензина марки А-95 «Премиум». Это произошло после того, как с 1 мая в Украине стала обязательной продажа нового вида горючего — бензина, в котором 5% объема должен составлять спирт из растительных компонентов.

261

Читайте нас в Facebook