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Украина

Глава Нацбанка обсудил с послами G7 и ЕС ситуацию с банком Петра Порошенко

11:52 9 мая 2025
Андрей Пышный на встрече с послами G7 и ЕС

Ситуация вокруг Международного инвестиционного банка, чьим собственником является народный депутат Петр Порошенко, стала одним из предметов обсуждения между руководством Национального банка Украины и послами G7 и Европейского Союза. Представители стран-партнеров были проинформированы о давлении, которое оказывается на НБУ после того, как репутация Порошенко была признана небезупречной — в результате введения в отношении него санкций СНБО.

«Благодарен за высокую оценку нашей работы — для команды это важно, особенно учитывая кампанию давления на НБУ и его работников из-за последних решений по Международному инвестиционному банку и его владельцу Петру Порошенко, принятые в рамках пруденциального мандата. Этот вопрос также был предметно освещен. Благодарен, что в сложные времена Украина и НБУ имеют надежных партнеров и мощную поддержку», — отметил глава Нацбанка Андрей Пышный.

По его словам, он был приятно удивлен вовлеченностью и осведомленностью партнеров, их готовностью к открытому и экспертному обсуждению всех вопросов.

Глава Нацбанка отметил, что в этом году финансовая поддержка Украины со стороны международных партнеров будет достаточной — ожидается поступление не менее 55 млрд долларов.

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«Вместе с тем 2026 и 2027 годы несут вызовы и потребуют концентрации совместных усилий. Важно также, чтобы именно сейчас вопрос использования замороженных российских активов для покрытия убытков, причиненных в результате вторжения рф в Украину, получал достаточно внимания. Для этого есть необходимые предпосылки», — заявил Пышный.

Напомним, Национальный банк Украины признал деловую репутацию Петра Порошенко, владельца «Международного инвестиционного банка» и народного депутата от «Европейской солидарности», небезупречной. Это решение вытекало из введения в отношении Порошенко персональных санкций СНБО. Политик назвал решение НБУ «очередным этапом зачистки политического поля и создания проблем для оппозиции». Позже в Нацбанке заявили о политическом давлении со стороны партийцев Порошенко из «Европейской солидарности» и возможности «подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности».

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