Нацбанк признал небезупречной деловую репутацию Порошенко: названы причины

Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк» (МИБ). Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 29 апреля. Причиной такого решения является применение к Порошенко персональных экономических санкций.

ВІДЕО ДНЯ

«Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО МИБ Порошенко Петра Алексеевича признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 22.12.2018 № 149 (с изменениями) … признаком небезупречной деловой репутации физического лица, связанной с соблюдением закона и публичного порядка, является, в частности, применение Украиной санкций к такому лицу», — говорится в сообщении НБУ.

В Национальном банке отметили, что заседание Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры проводилось 28 апреля дистанционно в Zoom. К заседанию присоединили представителей Порошенко — адвоката Игоря Голованя и представителя МИБ — заместитель начальника юридического управления Александра Грищенко, которым дали «все возможности предоставить свои объяснения (быть заслушанными) в рамках открытого административного производства».

При этом в здание НБУ прибыли народные депутаты из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и «требовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании Комитета», заявляют в Нацбанке.

РЕКЛАМА

«Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире „5 канала“ и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу Комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали», — заявили в Нацбанке.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против пяти украинских бизнесменов и политиков, включая пятого президента Петра Порошенко.

РЕКЛАМА

87

Читайте нас в Facebook