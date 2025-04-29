Нацбанк признал небезупречной деловую репутацию Порошенко: названы причины
Национальный банк Украины признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко как владельца существенного участия в АО «Международный инвестиционный банк» (МИБ). Об этом говорится в сообщении Нацбанка от 29 апреля. Причиной такого решения является применение к Порошенко персональных экономических санкций.
«Основанием для принятия решения стало применение к владельцу существенного участия в АО МИБ Порошенко Петра Алексеевича признака небезупречной деловой репутации, определенной в подпункте 2 пункта 62 главы 6 раздела II Положения о лицензировании банков, утвержденного постановлением Правления Национального банка
В Национальном банке отметили, что заседание Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры проводилось 28 апреля дистанционно в Zoom. К заседанию присоединили представителей Порошенко — адвоката Игоря Голованя и представителя МИБ — заместитель начальника юридического управления Александра Грищенко, которым дали «все возможности предоставить свои объяснения (быть заслушанными) в рамках открытого административного производства».
При этом в здание НБУ прибыли народные депутаты из партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко Нина Южанина, Михаил Бондарь, Артур Герасимов, Ростислав Павленко и «требовали обеспечить им возможность физически присутствовать на заседании Комитета», заявляют в Нацбанке.
«Национальный банк расценивает действия народных депутатов и лиц, которые их сопровождали, в частности ведение прямой трансляции их пребывания в НБУ в эфире „5 канала“ и вызов Национальной полиции, как попытку давления на работников НБУ и попытки сорвать работу Комитета. НБУ рассмотрит возможность подачи заявления в правоохранительные органы о давлении и препятствовании деятельности со стороны указанных народных депутатов и лиц, которые их сопровождали», — заявили в Нацбанке.
Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против пяти украинских бизнесменов и политиков, включая пятого президента Петра Порошенко.87
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