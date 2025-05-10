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Спорт

Александра Шолохова принесла Украине первое «золото» чемпионата Европы по каратэ

16:04 10 мая 2025
Александра Шолохова

Украинская спортсменка Александра Шолохова поддержала славные традиции многократной победительницы европейских первенств АнжеликиТерлюги и стала чемпионкой Европы по каратэ в столице Армении Ереване.

В финальном поединке в весовой категории до 61 кг 24-летняя красавица из Запорожья победила соперницу из Латвии Беату Гирвицу и принесла Украине первое «золото» Евро-2025.

Кроме того, Александра завоевала путевку на чемпионат мира, который состоится в ноябре в Каире.

Отметим, что раньше на пьедестал почета в Евреване поднялись наши каратисты Елена Селеменева и Ризван Талибов, добывшие «бронзу», а также Валерий Чоботарь, завоевавший «серебро».

Кстати, вице-чемпионка Олимпийских игр и пятикратная чемпионка Европы Анжелика Терлюга вернулась в большой спорт после рождения в декабре 2024-го дочери. К сожалению, в первом поединке 33-летняя одесситка уступила чемпионке Европы-2019 Дженнифер Варлинг из Люксембурга, а в утешительных схватках остановилась в шаге от «бронзы».

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии.

Фото Федерации каратэ Украины

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