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Александра Шолохова принесла Украине первое «золото» чемпионата Европы по каратэ
Украинская спортсменка Александра Шолохова поддержала славные традиции многократной победительницы европейских первенств АнжеликиТерлюги и стала чемпионкой Европы по каратэ в столице Армении Ереване.
В финальном поединке в весовой категории до 61 кг 24-летняя красавица из Запорожья победила соперницу из Латвии Беату Гирвицу и принесла Украине первое «золото» Евро-2025.
Кроме того, Александра завоевала путевку на чемпионат мира, который состоится в ноябре в Каире.
Отметим, что раньше на пьедестал почета в Евреване поднялись наши каратисты Елена Селеменева и Ризван Талибов, добывшие «бронзу», а также Валерий Чоботарь, завоевавший «серебро».
Кстати, вице-чемпионка Олимпийских игр и пятикратная чемпионка Европы Анжелика Терлюга вернулась в большой спорт после рождения в декабре 2024-го дочери. К сожалению, в первом поединке 33-летняя одесситка уступила чемпионке Европы-2019 Дженнифер Варлинг из Люксембурга, а в утешительных схватках остановилась в шаге от «бронзы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпиону мира по каратэ, вернувшемуся с войны в Украине без рук и без ног, нашли должность в россии.
Фото Федерации каратэ Украины
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