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Восемь месяцев родные верили в чудо: на востоке погиб 31-летний воин из Ровенской области
Корецкая громада попрощалась с героем Романом Задарием… Еще прошлой осенью он принял свой последний бой, но все это время семья верила в чудо и надеялась получить хорошие новости. Но, к сожалению, воин вернулся «на щите», сообщает городской совет. Бойцу навеки 31.
«Роман после школы поступил в высшее профессиональное училище, где получил специальность каменщика-штукатура-плиточника. В 2010 году он был призван на срочную службу, которую проходил в городе Звягель. Во время службы получил звание младшего сержанта. После демобилизации вернулся к мирной жизни и работал по специальности».
По словам земляков, с началом полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году Роман не остался в стороне — 8 марта того же года добровольно отправился на фронт. Защитник служил в рядах батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж».
«Воин участвовал в ожесточенных боях за Бахмут, где получил тяжелое ранение. После длительной и изнурительной реабилитации Роман вернулся к боевым действиям, не изменив своему долгу и побратимам».
Однако 10 октября 2024 года, защищая родную землю на востоке, Роман Задарий героически погиб в бою.
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