Зеленский заявил Трампу, что готов к прямым переговорам с путиным

Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня в войне между россией и Украиной. Президент США угрожал ввести новые санкции против стороны, которая не согласится на прекращение огня. путин отверг это предложение, вместо этого предложив возобновить так называемые Стамбульские переговоры. Украина же дала свое согласие. Более того, лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши посетили Киев 9 мая и встретились с Зеленским, чтобы обсудить план прекращения огня.

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Известно, что Зеленский и лидеры нескольких стран НАТО разговаривали с президентом Трампом и подчеркнули, что готовы к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое начинается с понедельника, заявил министр иностранных дел Украины.

«Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника, — сказал Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины. — Если россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, крепкое прекращение огня и меры по укреплению доверия могут проложить путь к мирным переговорам».

Два источника, знакомые с 15-минутным разговором, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с россией, пишет axios.com.

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Они подчеркнули Трампу, что если путин откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против россии, сообщили источники.

«Трамп, кажется, был доволен тем, что Украина согласилась на прекращение огня и прямые переговоры с россией», — сказал один источник.

Ранее эксперт-международник Максим Несвитайлов назвал две причины, почему Украине не нужно соглашаться на предложение путина о возобновлении стамбульских договоренностей.

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Фото: president.gov.ua

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