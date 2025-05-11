«Клубничный сезон» начат: когда цены на ягоды начнут падать

Продажи фермерами клубники, за которой нужно уметь правильно ухаживать, начались практически на всей территории Украины.

В частности, в Ивано-Франковской области в фермерском хозяйстве пригородного села Чукаловка собрали первые 100 кг ягод. Считается, что именно это событие начинает «клубничный сезон», пишет «Укринформ».

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«Мы уже открыли сезон клубники. Собрали первые 100 кг ягод. Задержка была из-за заморозков в апреле, но наша стратегия — это закрытая почва, чтобы не чувствовать прихоти погоды», — рассказал владелец хозяйства «Берри Прикарпатье» Богдан Лутчин.

По его словам, в настоящее время оптовая цена на клубнику в хозяйстве составляет 180 грн за килограмм. Впрочем, уже через неделю-две ожидают, что цена на ягоду будет снижаться.

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Сейчас в хозяйстве собирают ягоды через день.

«Через неделю начнется полноценный сбор, который будет идти ежедневно. У нас интересная схема — когда у людей ягода начинается в открытом грунте, у нас она заканчивается. Тогда и цена на ягоду падает. Потом у нас ягода три недели созревает и начинается тот период, когда у людей уже заканчивается. Мы собираем клубнику с мая по ноябрь» , — сказал фермер.

Он рассказал, что в «Берри Прикарпатье» начинали выращивать клубнику на открытом грунте. В один сезон пришлось выбросить до 7 тонн урожая. Потому теперь выращивают в теплицах.

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«В середине июня ягоду с этого поля мы будем продавать на местном рынке Ивано-Франковска» , — отметил Лутчин.

Он прогнозирует, что цена на клубнику в этом году будет выше, чем в прошлом. На это повлияли апрельские заморозки и другие факторы.

Отметим, что по данным сайта Minfin, в столице цены намного выше. Вообще в супермаркетах бюджетной клубники не найти.

В Украине средняя стоимость 1 кг ягод в мае составляет 299 грн. По сравнению с февралем продукт подешевел на 45%, поскольку тогда клубнику продавали ориентировочно за 549 ​​грн/кг.

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Высокая цена объясняется импортом ягоды — товар привозят из-за границы, поэтому влияют логистика, стоимость топлива, нестабильность курса доллара/евро и другие факторы.



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