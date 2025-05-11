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«Клубничный сезон» начат: когда цены на ягоды начнут падать
Продажи фермерами клубники, за которой нужно уметь правильно ухаживать, начались практически на всей территории Украины.
В частности, в Ивано-Франковской области в фермерском хозяйстве пригородного села Чукаловка собрали первые 100 кг ягод. Считается, что именно это событие начинает «клубничный сезон», пишет «Укринформ».
«Мы уже открыли сезон клубники. Собрали первые 100 кг ягод. Задержка была из-за заморозков в апреле, но наша стратегия — это закрытая почва, чтобы не чувствовать прихоти погоды», — рассказал владелец хозяйства «Берри Прикарпатье» Богдан Лутчин.
По его словам, в настоящее время оптовая цена на клубнику в хозяйстве составляет 180 грн за килограмм. Впрочем, уже через неделю-две ожидают, что цена на ягоду будет снижаться.
Сейчас в хозяйстве собирают ягоды через день.
«Через неделю начнется полноценный сбор, который будет идти ежедневно. У нас интересная схема — когда у людей ягода начинается в открытом грунте, у нас она заканчивается. Тогда и цена на ягоду падает. Потом у нас ягода три недели созревает и начинается тот период, когда у людей уже заканчивается. Мы собираем клубнику с мая по ноябрь» , — сказал фермер.
Он рассказал, что в «Берри Прикарпатье» начинали выращивать клубнику на открытом грунте. В один сезон пришлось выбросить до 7 тонн урожая. Потому теперь выращивают в теплицах.
«В середине июня ягоду с этого поля мы будем продавать на местном рынке Ивано-Франковска» , — отметил Лутчин.
Он прогнозирует, что цена на клубнику в этом году будет выше, чем в прошлом. На это повлияли апрельские заморозки и другие факторы.
Отметим, что по данным сайта Minfin, в столице цены намного выше. Вообще в супермаркетах бюджетной клубники не найти.
В Украине средняя стоимость 1 кг ягод в мае составляет 299 грн. По сравнению с февралем продукт подешевел на 45%, поскольку тогда клубнику продавали ориентировочно за 549 грн/кг.
Высокая цена объясняется импортом ягоды — товар привозят из-за границы, поэтому влияют логистика, стоимость топлива, нестабильность курса доллара/евро и другие факторы.
Раньше мы рассказывали, что будет с ценами на курятину и свинину.
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