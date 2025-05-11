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Книга рецептов

Капустняк с гречкой и шкварками: рецепт от Евгения Клопотенко

14:57 11 мая 2025
Капустняк с гречкой и шкварками, фото Клопотенко

Капустняк — одно из самых любимых блюд украинской кухни. В каждом регионе Украины есть свои рецепты капустняка. Его можно приготовить с подпалками, или на копченых домашних костях.

Секретами приготовления украинского капустняка с гречкой и шкварками поделился известный повар Евгений Клопотенко.

По его словам, как правило, для капустняка варят бульон из двух видов мяса. Если нужно приготовить нежирный вариант супа, то бульон можно приготовить из курятины, индейки или кроля, а также и вовсе сделать его грибным, рыбным или овощным.

Обязательные ингредиенты капустняка — шкварки или сало и квашеная капуста. Крупу можно использовать любую.

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Ингредиенты для капустняка с гречкой:
2−3 куриных бедра
1 морковь
1 лук
2 лавровых листа
2−3 душистого перца горошком
2 бутона гвоздики
2,5 литра воды
350 г квашеной капусты
100 г гречки
Соль и перец
Сметана для подачи (по желанию)

Приготовление:

Для шкварок снять кожу с 2−3 куриных бедер. Нарезать небольшими кусочками и выжарить на сухой сковороде до состояния румяных шкварок. Оставить шкварки до подачи капустняка.

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Куриный бульон сварить из куриных бедер, добавив произвольно нарезанную одну морковь и целый лук.

Добавить специи — 2 лавровых листа, 2−3 ароматных перца и 2 бутона гвоздики. Варить бульон 20 минут.

Добавить в бульон 100 г гречки и 350 г квашеной капусты. Варить до готовности гречки и мягкости квашеной капусты в течение 10−15 минут.

Посолить и поперчить. Подавать капустняк горячим.

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Раньше мы рассказывали, как приготовить традиционный деревенский капустняк «по-полтавски».

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