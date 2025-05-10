39.61 / 40.16 44.79 / 45.51
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Книга рецептов

Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе

21:58 10 мая 2025
Орехово-маковый пирог

Пить чай или кофе в саду или на балконе с ароматной домашней выпечкой, например с орехово-маковым пирогом, - что может быть прекрасней! Купить такое лакомство можно в магазине, но можно и испечь.

Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом пирога, который стоит взять на заметку.

Орехово-маковый пирог

Для теста

  • 5 желтков
  • 150 г сливочного масла
  • 7 г сухих дрожжей
  • 100 г сливок или сметаны
  • 50 г сахара
  • 350−400 г муки
  • Соль

Для начинки

РЕКЛАМА
  • 5 белков
  • 100 г сахара
  • 150 г орехов
  • 200 г маковой начинки

Соединить сливки или сметану с частью сахара и муки, а также сухими дрожжами. Дать немного постоять. Добавить ванильный сахар и желтки — все хорошо перемешиваем. Затем — муку и соль, хорошо вымешиваем и постепенно добавляем сливочное масло. Продолжаем вымешивать. Даем тесту хорошо подойти, примерно 1 час в теплом месте.

Готовим начинки. Орехи поджарить и измельчить. Взбить белки добела. Часть соединить с орехами, часть — с готовой маковой начинкой. Разделить тесто на три части. Раскатать тесто. Первый слой дополнить ореховой начинкой, второй — маковой, накрыть слоем теста. Собирать пирог, защипнув концы, чтобы начинка не вытекла, и дать постоять 20 минут в теплом месте. Смазываем яйцом и посыпаем орехами или миндальной стружкой.

Выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.

РЕКЛАМА

Ранее известная фудблогерша поделилась рецептом итальянской фокаччи.

Фото из альбома Эллы Ивановой

РЕКЛАМА

121

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Восточный гороскоп на неделю с 12 мая по 18 мая 2025 года

Крысам понадобится передышка, а Тигры смогут вернуть утраченное: восточный гороскоп на неделю 12 — 18 мая

дрон Ланцет

Неудобно получилось: в россии на заводах по изготовлению «Ланцетов» и «Искандеров» обнаружили оборудование из Южной Кореи

Семена огруцов

Посев огурцов: на какую глубину и когда лучше сеять, чтобы урожай только радовал

Следующий материал
Новости партнеров
Карта сайта