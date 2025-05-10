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Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе
Пить чай или кофе в саду или на балконе с ароматной домашней выпечкой, например с орехово-маковым пирогом, - что может быть прекрасней! Купить такое лакомство можно в магазине, но можно и испечь.
Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом пирога, который стоит взять на заметку.
Орехово-маковый пирог
Для теста
- 5 желтков
- 150 г сливочного масла
- 7 г сухих дрожжей
- 100 г сливок или сметаны
- 50 г сахара
- 350−400 г муки
- Соль
Для начинки
- 5 белков
- 100 г сахара
- 150 г орехов
- 200 г маковой начинки
Соединить сливки или сметану с частью сахара и муки, а также сухими дрожжами. Дать немного постоять. Добавить ванильный сахар и желтки — все хорошо перемешиваем. Затем — муку и соль, хорошо вымешиваем и постепенно добавляем сливочное масло. Продолжаем вымешивать. Даем тесту хорошо подойти, примерно 1 час в теплом месте.
Готовим начинки. Орехи поджарить и измельчить. Взбить белки добела. Часть соединить с орехами, часть — с готовой маковой начинкой. Разделить тесто на три части. Раскатать тесто. Первый слой дополнить ореховой начинкой, второй — маковой, накрыть слоем теста. Собирать пирог, защипнув концы, чтобы начинка не вытекла, и дать постоять 20 минут в теплом месте. Смазываем яйцом и посыпаем орехами или миндальной стружкой.
Выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.
Ранее известная фудблогерша поделилась рецептом итальянской фокаччи.
Фото из альбома Эллы Ивановой121
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