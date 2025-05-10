Орехово-маковый пирог: простой рецепт выпечки к чаю и кофе

Пить чай или кофе в саду или на балконе с ароматной домашней выпечкой, например с орехово-маковым пирогом, - что может быть прекрасней! Купить такое лакомство можно в магазине, но можно и испечь.

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Кулинар из Кривого Рога Элла Иванова поделилась рецептом пирога, который стоит взять на заметку.

Орехово-маковый пирог Для теста 5 желтков

150 г сливочного масла

7 г сухих дрожжей

100 г сливок или сметаны

50 г сахара

350−400 г муки

Соль Для начинки РЕКЛАМА 5 белков

100 г сахара

150 г орехов

200 г маковой начинки

Соединить сливки или сметану с частью сахара и муки, а также сухими дрожжами. Дать немного постоять. Добавить ванильный сахар и желтки — все хорошо перемешиваем. Затем — муку и соль, хорошо вымешиваем и постепенно добавляем сливочное масло. Продолжаем вымешивать. Даем тесту хорошо подойти, примерно 1 час в теплом месте.

Готовим начинки. Орехи поджарить и измельчить. Взбить белки добела. Часть соединить с орехами, часть — с готовой маковой начинкой. Разделить тесто на три части. Раскатать тесто. Первый слой дополнить ореховой начинкой, второй — маковой, накрыть слоем теста. Собирать пирог, защипнув концы, чтобы начинка не вытекла, и дать постоять 20 минут в теплом месте. Смазываем яйцом и посыпаем орехами или миндальной стружкой.

Выпекаем 45 минут при температуре 170 градусов.

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Ранее известная фудблогерша поделилась рецептом итальянской фокаччи.

Фото из альбома Эллы Ивановой

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