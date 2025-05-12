«Из-за взрыва комната засияла темно-красным цветом»: звезда фильма «Я, „Побєда“ і Берлін» Никита Васейко о вызовах во время большой войны

Молодой актер Никита Васейко стал популярным после роли Яцика в фильме «Я, „Побєда“ і Берлін». Во время съемок он еще учился в столичном театральном университете и приглашение в картину по повести Кузьмы Скрябина называет судьбоносным. Как и следующую большую роль — следователя Будяка в детективном ситкоме «Майор Сковорода» (ICTV2). В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Никита Васейко рассказал о самых страшных днях начала войны, возможности попасть на фронт и мечты о дне победы.

«Боязливый, наивный, немного зашуганный»

— Никита, поздравляю с большой ролью в детективном сериале — во времена большой войны кинопроизводство «притормозило».

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- Да, но, к счастью, оно понемногу восстанавливается. Я был очень рад, когда получил приглашение на «Майора Сковороду» — ситком с известными актерами Андреем Исаенко и Остапом Ступкой. С нетерпением жду премьеру. Слава Богу, у меня были не самопробы, а сразу «живые». Авторы искали особый типаж — крупного парня, наивного, с добрыми глазами. Я был последним, кого кастинговали и, наконец, утвердили. Честно говоря, персонаж на меня не похож — ни по характеру, ни по поведению. Мой персонаж, Женя Будяк, трусливый, наивный, немного зашуганный, хотя и хочет наказывать преступников и защищать слабых.

С коллегами-актерами на съемках ситкома «Майор Сковорода»

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— То есть вы с ним похожи только телосложением?

- Выходит (смеется — Авт.). На самом деле, я тоже незлой человек и несколько застенчивый, но не такой трусливый.

— Знаю, вы серьезно занимались борьбой, пришлось на съемках показывать умение?

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- Совсем немного. Режиссер сказал, что когда у меня много экшн-сцен, то перестаешь верить, что я совсем наивен. Поэтому в какой-то момент мне просто перестали давать пистолет. Со мной было только несколько сцен задержания, но и они — комедийные.

— Съемки проходили осенью прошлого года. Ситуация в столице была, как и сейчас, небезопасной…

— Последние съемочные дни были прямо перед Новым годом. Но не помню, чтобы мы переносили рабочие дни из-за ударов россиян. Обычно сцены начинали снимать утром, а заканчивали поздним вечером. Актрисы говорили, что им тяжело было просыпаться, а вот мне нормально. Просто я редко реагирую на тревоги и крепко сплю.

«Со мной было только несколько сцен задержания, но и они — комедийные», — вспоминает Никита

— Можно только позавидовать. То есть вы не ходите в укрытие?

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- Честно, нет, хотя не считаю это правильным. Просто я такой человек — спокойный. К тому же есть ощущение, что ванна меня спасет мало. Что касается бомбоубежища, то рядом с моим домом его нет. Но такая реакция на тревоги пришла ко мне со временем, потому что мы живем уже четвертый год войны. Появилось привыкание к тяжелым условиям.

«Гулял с собакой, и прямо над нами в небе сбивали ракеты»

— Вы встретили полномасштабное вторжение в Киеве?

- Да, в 2022-м я учился еще в театральном университете и 23 февраля у нас было дипломный спектакль. А 24-го должен был ехать в театр на репетицию. Помню, как проснулся в четыре часа утра от громких взрывов. Они прогремели прямо над моим домом — я жил на Левом берегу. Тогда я не включил свет, но из-за взрыва комната засияла темно-красным цветом. Было страшно и тревожно. Я быстро собрал рюкзак, спустился вниз и сел на скамейку под домом.

— Что было с вашими родными?

— Я сразу связался с родителями, они живут в Одессе. Они все уже знали, хотя у них было еще не так громко. Мама стала настаивать, чтобы я ехал к ним, но это было довольно сложно, и первую неделю большой войны я провел в Киеве. Учеба, конечно, остановилась, театры закрылись. Друзья в большинстве разъехались, и я почти все время находился дома, общаясь со всеми онлайн.

— Вы все-таки уехали в Одессу?

— Да, через неделю мне это удалось. Мы с отчимом начали волонтерить — он бывший военный — ездили к ребятам из самообороны. Первые дни большой войны у меня были мысли о том, что будет с моей профессией, насколько она вообще нужна… Но постоянная занятость как-то сместила внимание. Затем возобновились занятия в театральном, мы готовились с преподавателями к выпуску. Я провел три месяца в Одессе. Тогда было очень громко. Наш дом находится у моря, а рядом была точка ПВО. Помню, как гулял с собакой, и прямо над нами в небе сбивали ракеты. Но человек ко всему привыкает, и если не страдаешь от панических атак, просто начинаешь существовать в новых условиях. Даже собака привыкла. У нас большая овчарка. Она сначала боялась взрывов, но через месяц-два страх сменился активностью.

— Родители так и остаются в Одессе?

— Да, мама родила ребенка во время войны. Моей сестре Полине уже три года. Они решили никуда не уезжать. Война просто существует каким-то вторым планом.

— Думаете о том, что можете попасть на войну?

— Мысли есть, но пока есть возможность — работаю. Когда придет время и будет необходимость — вариантов нет — я пойду. А сейчас занимаюсь творчеством. Насколько это возможно. К сожалению, решения не всегда зависят от нас, актеров. Нас выбирают…

— Существует мнение, что актерство — не мужская профессия.

- Для тех, кто пытается твердо стоять на ногах, пожалуй, это не очень надежная профессия. Но творчество для меня — возможность двигаться, развиваться. А чтобы обеспечивать свои потребности у меня есть удаленная работа.

«Когда придет время и будет необходимость — вариантов нет — я пойду в армию. А сейчас занимаюсь творчеством», — говорит Никита

— Говорят, надо визуализировать свои мечты. Как вы представляете день победы?

- Для меня в целом люди проигрывают в войне, потому что она несет смерти. Даже победа достаточно горькая и после нее остается печаль. Слишком высокую цену мы за нее платим — жизнью наших людей. Поэтому в этот день я не буду кричать и радоваться — просто не смогу. Но, безусловно, это будет самый важный день для нашей страны.

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