«Я чувствовал моменты отчаяния, даже пробивало на слезы»: откровенное интервью сильнейшего человека мира-2020, тренера «Зважених та щасливих» Алексея Новикова

Мировой рекордсмен и стронгмен Алексей Новиков стал одним из тренеров нового сезона проекта «Зважені та щасливі» (СТБ). Съемки реалити стартовали после пятилетнего перерыва. Коллегами по проекту Алексея стали известная тренер Марина Боржемская и диетолог Светлана Фус. Впервые ведущим «Зважених» будет актер и военный Даниэль Салем. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Новиков рассказал, насколько неожиданным было приглашение на проект, вспомнил разговор с Василием Вирастюком и признался в собственных проблемах с весом.

«Телевизора дома нет, проект я не смотрел»

— Алексей, вы впервые стали тренером сезона проекта «Зважених». Насколько неожиданным было приглашение?

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— На самом деле, очень неожиданно. Я даже не смотрел в ту сторону. Никогда не участвовал в подобных проектах, и мыслями был совсем в другом. У меня свои планы на год или два. И тут приходит приглашение, которое буквально врывается в мой график и вносит коррективы. Но я подумал: это классная возможность! Новый опыт, обширный, глобальный проект, работа с людьми. К тому же это очень уместно сейчас, когда я восстанавливаюсь после травм.

«Я очень люблю побеждать», - говорит Алексей Новиков

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— Сомневались, принимая решение?

— Нет, не колебался. Если интересно — то идешь. А мне любопытно. Почему я должен сомневаться?

— Вы были среди зрителей этого шоу?

— Откровенно — нет. Я профессиональный спортсмен, живу в своем спорте. У меня телевизора дома нет, потому я его не смотрел. Что-то где-то в YouTube случалось — какие-то фрагменты, интересные видео. То есть я, конечно, понимал концепцию, знал, что это такое, но активно не следил.

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— Василий Вирастюк, который когда-то тоже был тренером проекта, прокомментировал ваше назначение словами: «Еще пожалеешь». Вы с ним разговаривали?

— Да, мы общались. Но это был частный разговор. Думаю, было бы некорректно озвучивать его содержание. Но у него — свое мнение, у меня — свое.

— Что вас больше всего заинтересовало в этом проекте?

- Поработать в коллективе, проверить себя как тренера. У меня есть свои взгляды, которые мне кажутся достаточно новыми. Возможно, я мало следил за предыдущими сезонами, но мне кажется, не весь потенциал проекта использован. Можно было глубже работать с человеком для достижения результата. Плюс — это медийная работа. Это тоже вызов, совсем другая среда — и я хочу в нем проявиться.

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«Моя проблема была в том, что я… слишком легкий»

— Вы говорили, что у вас были проблемы с весом, но не с той стороны, о которой обычно думают…

— Моя проблема была в том, что я… слишком легкий. Для участия в соревнованиях мне нужно было весить 110 килограммов, а я был 102 или 103. Помню, клал блины в карман, пил полтора литра воды перед взвешиванием, чтобы попасть в категорию. Это трюк. Но самое смешное — я все равно выиграл, хотя был самым легким в категории. Мне всегда было сложно набрать вес. Я много работаю в зале, тренируюсь с огромными нагрузками. Ты делаешь упражнение, пока не получится. А в стронге — это не просто «поднял штангу». Это техника, тоннаж и сложность. И когда складываешь все вместе — получается, что набрать вес еще сложнее.

В стронге - это не просто "поднял штангу". Это техника, тоннаж и сложность

— А как с питанием? Делились, что когда-то ели по 12 раз в день!

— Было и такое. Это были тяжелые времена. Я не хочу их вспоминать, потому что на самом деле все непросто. Сейчас ем 3−5 раз в день и мне удобно. Но планирую немного изменить режим: есть чаще, больше и полезнее.

— Есть ли у вас какие-нибудь жесткие табу на продукты?

- Запретов нет. Есть вещи, которых я избегаю: сахар, фастфуд, алкоголь, газированные сладкие напитки — все с низкой пользой. Я это называю продуктами со средним коэффициентом полезности.

— Сколько раз в неделю вы сейчас тренируетесь?

— Четыре-пять, но скоро будет пять-шесть. Выставляю планы, цели, и работаем так на протяжении всего проекта. Затем — смена режима, подготовка к соревнованиям.

«Хотелось забрать паспорт в посольстве и вернуться домой»

— Известно, что вы встретили 24 февраля 2022 года за границей. Что чувствовали тогда?

— Первое, что хотелось — забрать паспорт в посольстве и вернуться домой. В стране война, а я вне дома. Но второго марта у меня были соревнования в Америке, я долго готовился к ним. Так что остался в Польше, волонтерил через социальную сеть, спал по три часа. Это был полный треш.

— Чувствовали ли тогда моменты отчаяния?

— И очень сильные, даже пробивало на слезы. Я не хочу вдаваться в детали, но многие люди мне писали. И я понимал, что не смогу помочь всем. И что, возможно, скоро их не станет…

— Как вы держитесь на четвертый год войны? Что помогает?

— Семья и друзья. У нас пополнение в семье — маленькая собачка. Я очень эмоционально на нее реагирую. Всегда думаю, как она там, как происходит адаптация. А вообще я концентрируюсь на себе. На том, что реально могу изменить. И это очень важно. Делю большие цели на маленькие шаги — и иду. Когда достигаешь даже мелких результатов, появляется смысл и мотивация.

— О чем больше всего скучаете из мирного времени?

— За тем, что не было тревог. За улыбками. Раньше это казалось обыденностью, а теперь — замечаешь такие мгновения и ценишь.

— Что сказали бы колеблющимся, стоит ли идти на «Зважених»?

— Если сомневаетесь — это не для вас. Правда. На всю страну найдется 20 человек, точно знающих, что хотят изменить свою жизнь. А если искать мотивацию — то лучше смотри проект дома. Это о готовности, а не о колебаниях.

— Из двух тренеров — вас и Марины Боржемской — победит один. Насколько вам важно быть лучшим?

— Конечно, я очень люблю побеждать. Но самое главное для меня — хорошая работа с командой и здоровье участников. Комфортная, эффективная работа. Хочу показать, что работать можно иначе — но результат все равно будет. И да, я дам максимум. Но есть факторы, которые не зависят от меня.

— И напоследок: о чем мечтаете после Победы Украины?

— Я не мечтаю. Я планирую, ведь мечта — это нечто, что не зависит от меня. А я люблю говорить о чем-то конкретном. Хочу сделать подарки своим друзьям, которые воюют. Хочу, чтобы они выжили и вернулись домой. Очень этого хочу.

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