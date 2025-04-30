«Так били из большого калибра, что меня даже потряхивало»: актер Константин Октябрьский о ракетном ударе по Киеву и испытаниях во время большой войны

«Из изуродованной квартиры сумел вытащить только документы»

— Константин, мы разговариваем на следующий день после массированной ракетной атаки на Киев. Как ваша семья ее пережила?

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— Отчасти спали. Мы уже не первый год живем во время войны. Конечно, пугаемся взрывов. Мы живем в Соломенском районе, рядом и Святошинский, Голосеевский, где часто бывает громко. А той ночью мы с женой разбудили детей, провели некоторое время в коридоре, а потом пошли спать.

— В вашу квартиру в октябре прошлого года попали обломки беспилотника. Вы в нее вернулись?

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— Нет, это была съемная квартира, и она, к сожалению, непригодна для проживания. Мы остались в том же районе, но уже в другой квартире. Все наши вещи, мебель, техника были изуродованы во время той атаки. Я сумел вытащить только документы.

Константин Октябрьский с сыновьями

— Известно, что вы с женой пострадали.

— Да, у меня был ПТСР, тяжелая реакция на стресс. С детьми, к счастью, ничего не произошло. Больше всех пострадала супруга, у нее была контузия. Она лечилась пять месяцев, и последствий уже почти не осталось. А я сейчас, если эмоционально истощен, очень остро стал реагировать на взрывы. Еще накануне массированной ракетной атаки мы с другом договорились поехать на рыбалку и решили это не откладывать. Так что утром после обстрелов мы поехали на озеро. Но там рядом оказался полигон, на котором проходили учения.

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— Хорошее место вы выбрали…

— Это просто случайность, потому что обычно там очень тихо, поют птицы и квакают лягушки. Но сегодня так били из большого калибра, что меня потряхивало… Нервная система была уже истощена, и я реагировал сильнее. Накануне атаки у меня были вечерние съемки, мы закончили в половине одиннадцатого. Потом нужно было снять грим, зайти в магазин за колбаской на рыбалку… У нас с другом четкое распределение — он занимается оснасткой, я — кулинарией. Лег спать в полпервого ночи, а там и начались взрывы.

— Но рыбалку решили не отменять.

— Нет, потому что для меня это хороший отдых и перезагрузка. С другом, на природе, освобождаешься от мыслей и просто наблюдаешь за колокольчиком. Иногда короткие разговоры с товарищем: «Красиво?» — «Красиво!».

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Актер признается, что пребывание на природе для него – лучший отдых и перезагрузка

«Несколько раз приходилось самому попадать в отделение полиции»

— Два года назад в интервью вы говорили, что чувствуете покой — меня тогда это удивило. А как сейчас?

— В общем, ничего не изменилось. У меня нет перегрузки или напряжения. Есть, конечно, боль, сочувствие, но я воспринимаю это. Я стараюсь не погружаться с головой в новости, потому что это выводит меня из нормального состояния. Я не слежу за тем, что говорит Трамп или кто-то другой. У меня своя жизнь и семья, о которой я забочусь. Очень важно, что сыновья видят, что мы с женой спокойны, и перенимают это настроение.

— О том, чтобы жене с детьми уехать из страны, речь не идет?

— Нет, жена не хочет. Это сложно и очень дорого выходит. Возможно, если бы были деньги, можно выехать на три месяца во время летних каникул. Но… не выходит так.

— Слава Богу, в последнее время кинопроизводство активно возобновляется. Работы много?

— Конечно, хочется больше, но спасибо, что так есть. Объемы производства не вернулись к тем, что были перед большой войной. Гонорары немного увеличились, потому что есть инфляция. Нужно время, и все выйдет на свой путь. Но я не жалуюсь, я занимаюсь любимым делом. К тому же есть телевидение, и оно тоже меня поддерживает.

— 19 мая стартует первый для ICTV 2 во время войны комедийный ситкой «Майор Сковорода», в котором вы играете.

— Да, сам с нетерпением жду его выхода. Хороший режиссер, сценарий, актерский состав. Люди устали смотреть картины о войне, это триггерит. Хочется отвлечься, отдохнуть. Наш сериал именно таков. Я сужу по себе, потому что смотрю сейчас фильмы, которые помогают мне отвлечься.

— Вы играете антагониста главному герою, майора Царенко.

— Знаете, я вам скажу, что там и главный герой не такой уж идеальный, а с «говнецом». Откровенно говоря, все герои ситкома чудаковатые и со своими особенностями. Потому они и интересны. Но мой, наверное, самый большой подлец.

В комедийном ситкоме «Майор Сковорода» Константин Октябрьский играет довольно колоритного персонажа – майора Царенко

— Что-то есть у него от вас?

— В любом случае, когда играешь, не можешь залезть в кожу другого человека, а все равно «идешь» от себя. Конечно, что-то скользкое в себе находишь, но потом прячешь его (смеется. — Авт .).

— Что больше всего запомнилось со съемок?

— Локация, где мы снимали. Когда-то это было кафе, затем ресторан на Дегтяревской. Но художники настолько круто сделали из локации отделение полиции! Причем не «вылизанное», как обычно бывает в сериалах, а почти настоящее. Я знаю, потому что несколько раз приходилось самому попадать в участок.

— И чего же вас судьба заносила в участок?

— Это было еще во времена бурной молодости. За мелкое хулиганство, но закон я никогда не нарушал.

— Есть вещи, которые уже не вернутся в вашу жизнь из-за большой войны?

— Чего-то особенного нет. Разве что на водохранилище в Лютеже, где мы часто бывали с семьей, сейчас нельзя ездить. Кстати, когда сидел на рыбалке, поймал себя на мысли, что нужно жить здесь и сейчас. Вот проснулся утром живой, поблагодарил Бога и пошел наслаждаться жизнью. Не надо ничего ставить на паузу, если хочешь — делай. Это я в первую очередь сам себе говорю.

— Хотя многие отказываются от мечтаний и планирования.

— А я мечтаю и планирую. О покупке квартиры, путешествиях. Не надо сдерживать себя только из-за того, что сейчас война. Когда же тогда жить? Или в анабиоз впадать?

— Можно страдать…

— Мне жаль таких людей, которые теряют свою жизнь. Они стрессуют, все время в напряжении и постоянно спрашивают, когда закончится война. А я просто знаю, что она должна закончится.

— Что сделаете в первую очередь, когда наступит победа?

— Хочу поехать в Карпаты — я там никогда не был. Сесть в машину вместе с семьей и поехать по нашим красивым городам. А потом и за границу. Но это только после нашей победы. Когда наступит свобода и будут другие ощущения и восприятие всего вокруг.

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