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В кремле снова обвинили Украину в нежелании вести переговоры с рф
Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня, но Киев якобы не готов к ведению переговоров с российской федерацией .
Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью ABC News. «путин поддержал прекращение огня, но в условиях, когда армия рф уверенно продвигается на фронте, на время перемирия следует прекратить поставки западных вооружений, а также подготовку личного состава ВСУ, иначе этот период предоставит Украине преимущество», — заявил спикер кремля.
Песков считает, что президент США Дональд Трамп планировал повлиять на Украину, чтобы приблизить ее к переговорам, но официальный Киев пытается этого избежать.
Ранее сообщалось, что владимир путин предложил провести «прямые переговоры» с Украиной в Стамбуле 15 мая. Его заявление прозвучало через несколько часов после того, как Киев и европейские лидеры призвали к безусловному 30-дневному прекращению огня, которое должно начаться в понедельник, 12 мая.
Президент россии предлагает провести прямые переговоры с Украиной, которые, по его словам, должны быть направлены на установление длительного мира и устранение первопричин войны.
Условия россии были таковы — денацификация, демилитаризация, сокращение армии, второй язык русский, без НАТО
По словам путина, он планирует поговорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом по организации прямых российско-украинских переговоров.
Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и представители «коалиции желающих» озвучили требование к россии по перемирию на 30 дней с 12 мая.
Кроме того, в случае отказа от прекращения огня, будут усилены санкции против россии и увеличатся поставки оружия Украине. Параллельно европейцы запускают процедуру создания спецтрибунала по военным преступлениям россии в Украине.
Фото из Википедии766
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