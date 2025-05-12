Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил во время недавнего интервью, что президент путин рискует «переиграть» с президентом Трампом на фоне переговоров о прекращении вторжения кремля в Украину. Болтон, ярый критик Трампа, заявил, что россия экономически страдает от санкций, которые Западная Европа и США ввели из-за войны, но утверждает, что путин все еще находится в «очень сильной» политической позиции, пишет Тһе НіІІ.

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«Но по мере того, как эта война затягивается, я думаю, что его позиция ослабевает. Настоящий вопрос заключается в том, произойдет ли это между усилиями Соединенных Штатов и усилиями Европы, направленными на прекращение огня между Украиной и россией, — сказал Болтон — путин уже получил много уступок. Он хочет удержать территорию, которую россия захватила в Украине, но я думаю, что в этот момент он рискует переиграть с Трампом».

Украина и ее европейские союзники — Франция, Германия, Великобритания и Польша — усилили давление на россию, чтобы заставить ее согласиться на 30-дневное прекращение огня, которое должно начаться уже на этой неделе.

Непонятно, какие именно требования выдвигает россия, но Джон Болтон утверждает, что путин должен согласиться на прекращение огня, что позволит пополнить его вооруженные силы.

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«Мы получили несколько интересных комментариев, как от Трампа, так и от Джей Ди Венса, которые говорят, что русские просят слишком много. Не совсем понятно, что именно они имеют в виду, но путин находится в одной из лучших позиций, в которой он когда-либо будет, и я уже некоторое время задаюсь вопросом, почему он не пользуется преимуществами прекращения огня, — сказал Болтон. — Россиянам это очень нужно, чтобы иметь шанс восстановить свою армию».

Ранее сообщалось, что США, стремящиеся спасти россию, хотят вернуть российский газ в Европу.

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