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Самый ленивый чизкейк в мире: приготовит даже ребенок
После того, как известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, фудблогер Эмилия Евтушенко рассказала, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк.
«Самый ленивый чизкейк в мире», — рассказала она и добавила, что «этот чизкейк приготовит даже ребенок».
Ингредиенты:
Для бананового слоя:
— 5 гр ванильного сахара
- 4 шт бананов
- 4 ст л какао порошка
- 4 ст л сахара
- яйца 2 шт
- 3 ст л манки
Для творожного слоя:
- 6 ст л сахара
- 2 яйца
- 500 гр творога
- 3 ст л манки
- цедра лимона
Способ приготовления:
— Все ингредиенты для бананового слоя взбиваем блендером;
- Переводим в форму, смазанную маслом;
- Все ингредиенты для творожного слоя взбиваем блендером и выкладываем поверх бананового (если масса очень густая- то можно добавить немного сметаны или сливок);
- Если хотите ровные слои — то вливаем через лопатку очень осторожно, если хотите рисунок — то можете поэкспериментировать, так как творожный слой тяжелее бананового;
- Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов 40 мин. Проверяем шпажкой.
Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить баскский пирог с вишней.221
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