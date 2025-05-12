Самый ленивый чизкейк в мире: приготовит даже ребенок

После того, как известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, фудблогер Эмилия Евтушенко рассказала, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк.

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«Самый ленивый чизкейк в мире», — рассказала она и добавила, что «этот чизкейк приготовит даже ребенок».

Ингредиенты: Для бананового слоя: РЕКЛАМА — 5 гр ванильного сахара

- 4 шт бананов

- 4 ст л какао порошка

- 4 ст л сахара

- яйца 2 шт

- 3 ст л манки Для творожного слоя:

- 6 ст л сахара

- 2 яйца

- 500 гр творога

- 3 ст л манки

- цедра лимона Способ приготовления: РЕКЛАМА — Все ингредиенты для бананового слоя взбиваем блендером;

- Переводим в форму, смазанную маслом;

- Все ингредиенты для творожного слоя взбиваем блендером и выкладываем поверх бананового (если масса очень густая- то можно добавить немного сметаны или сливок);

- Если хотите ровные слои — то вливаем через лопатку очень осторожно, если хотите рисунок — то можете поэкспериментировать, так как творожный слой тяжелее бананового;

- Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов 40 мин. Проверяем шпажкой.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить баскский пирог с вишней.

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