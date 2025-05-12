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Книга рецептов

Самый ленивый чизкейк в мире: приготовит даже ребенок

15:39 12 мая 2025
Как приготовить ленивый чизкейк - Рецепт Эмилии Евтушенко

После того, как известный фудблогер Валерия Велигура поделилась рецептом перевернутого чизкейка, фудблогер Эмилия Евтушенко рассказала, как приготовить очень легкий и вкусный чизкейк.

«Самый ленивый чизкейк в мире», — рассказала она и добавила, что «этот чизкейк приготовит даже ребенок».

Ингредиенты:

Для бананового слоя:

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— 5 гр ванильного сахара
- 4 шт бананов
- 4 ст л какао порошка
- 4 ст л сахара
- яйца 2 шт
- 3 ст л манки

Для творожного слоя:
- 6 ст л сахара
- 2 яйца
- 500 гр творога
- 3 ст л манки
- цедра лимона

Способ приготовления:

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— Все ингредиенты для бананового слоя взбиваем блендером;
- Переводим в форму, смазанную маслом;
- Все ингредиенты для творожного слоя взбиваем блендером и выкладываем поверх бананового (если масса очень густая- то можно добавить немного сметаны или сливок);
- Если хотите ровные слои — то вливаем через лопатку очень осторожно, если хотите рисунок — то можете поэкспериментировать, так как творожный слой тяжелее бананового;
- Выпекаем в разогретой духовке 180 градусов 40 мин. Проверяем шпажкой.

Раньше «ФАКТЫ» писали, как приготовить баскский пирог с вишней.

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