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Боятся: российские бомбардировщики перебрасывают к границе с Китаем
Перемещение россией бомбардировщиков в Сибирь свидетельствует об опасениях из-за ударов беспилотников, а также сигнализирует об устойчивых возможностях оборудования дальнего радиуса действия и смещении оборонных приоритетов за пределы Украины, возможно, в сторону Китая. В прошлом месяце ВВС США развернули почти треть своего флота бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, вероятно, как демонстрацию силы. Дальние бомбардировщики смогут наносить удары по позициям, контролируемым поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, в Йемене и Иране, если Тегеран не сможет достичь ядерной сделки с Вашингтоном. По состоянию на сейчас считается, что B-2 все еще расположены на британской заморской территории, пишет National Interest.
Однако, была ли выполнена какая-то миссия, все еще неизвестно. Теперь развертывание B-2 на острове Диего-Гарсия вызывает больше вопросов, чем ответов.
То же самое может касаться развертывания россией дальнобойных стратегических бомбардировщиков Ту-95 на удаленной авиабазе «Белая» в Сибири. Аналитик разведки открытых источников М.Т. Андерсон первым отметил, что десять Ту-95 были отправлены на удаленную базу, и поделился спутниковыми снимками бомбардировщиков в заметке на X.
Авиабаза «Белая» расположена в Усольском районе Иркутской области. Во время холодной войны объект использовался для демонстрации силы против Китайской Народной Республики после известного раскола Китая и Советского Союза в начале 1960-х годов.
Здесь уже базируются 200-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк и 44-й тяжелый бомбардировочный авиационный полк воздушно-космических сил россии, которые эксплуатируют сверхзвуковые бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла Ту-22М3. На базе также размещены истребители МиГ-31 и Су-27. Сейчас считается, что на базе есть несколько бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь» и различные транспортные самолеты.
Непонятно, почему на отдаленной базе было развернуто такое количество самолетов, включая МиГ-31, два из которых могут быть вариантом «К» и способны нести гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал».
Авиабаза «Белая» находится в 2500 км от Украины, но кремль, возможно, опасается ударов Киева беспилотниками по авиабазам. Перемещение бомбардировщиков в Сибирь значительно усложнило бы поражение самолетов на земле.
кремль приложил значительные и даже абсурдные усилия для защиты своих бомбардировщиков, включая рисование силуэтов на взлетно-посадочных полосах, чтобы обмануть воздушные угрозы, и покрытие самолетов автомобильными шинами для обеспечения защиты. Действуя с «Белой», бомбардировщики и другие самолеты все еще могут применять свое оружие из российского воздушного пространства.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 372 российских самолета, 335 вертолетов, 28 кораблей, 1 подводную лодку и тысячи единиц другой военной техники.223
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