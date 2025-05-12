Нарушил протокол: посланник Трампа на встречах с путиным пользовался услугами кремлевского переводчика

Специальный посланник президента США Дональда Трампа нарушил старый протокол, не пользуясь услугами собственного переводчика во время трех встреч на высоком уровне с путиным, вместо этого понадеявшись на переводчиков из кремля, сообщили NBC News американский и двое западных чиновников, осведомленных о ходе этих переговоров.

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Стив Уиткофф, которому поручено вести переговоры о прекращении войны в Украине, встречался с путиным в москве 11 февраля и 13 марта, а также в Санкт-Петербурге 11 апреля и при этом «использовал их переводчиков», сказал один из западных чиновников.

«Если они разговаривают друг с другом на русском языке, он не понимает, что они говорят», — добавил чиновник, имея в виду путина и переводчиков.

Уиткофф не знает русского. Пользуясь услугами кремлевских переводчиков, он рисковал пропустить некоторые нюансы в сообщениях путина и не смог бы самостоятельно проверить то, что ему говорили, полагают двое бывших американских послов.

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Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, заявила, что Уиткофф «соблюдает все протоколы безопасности в координации с Государственным департаментом».

Российский лидер, как известно, немного владеющий английским языком, общается через переводчика во время переговоров и на официальных встречах. На встрече с Уиткоффом 25 апреля его окружали специальный советник Юрий Ушаков, который был послом россии в США с 1998-го по 2008 год, и Кирилл Дмитриев, специальный посланник по инвестициям и экономическому сотрудничеству. К команде путина присоединился переводчик.

На короткой видеозаписи встречи, опубликованной кремлем, видно, как улыбающийся Стив Уиткофф один заходит в комнату, прежде чем пожать руку путину, который также широко улыбается. Уиткоффа, похоже, не сопровождают советники или эксперты, обычно поддерживающие американских чиновников, которые ведут деликатные и сложные переговоры.

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Когда женщина присоединилась к Уиткоффу с его стороны стола, он указал на нее и спросил: «Переводчица? Из посольства? Ладно».

Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома, и команда Уиткоффа не смогли идентифицировать женщину, когда NBC News обратились к ним с соответствующим запросом.

Майкл Макфол, бывший посол США в россии, сказал, что использование переводчика кремля было «очень плохой идеей», которая поставила Уиткоффа «в очень невыгодное положение».

«Я говорю по-русски и слушал переводчиков кремля и переводчиков США на одной и той же встрече, и речь никогда не бывает одинаковой», — сказал Макфол.

Присутствие американского переводчика также обеспечивает более точный письменный отчет о встрече для остальных членов правительства, известный как меморандум о разговоре.

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Также удивляет, как Стив Уиткофф работает с секретной информацией, поскольку он играет ключевую роль в урегулировании не только войны в Украине, но и конфликта в Газе и ядерного соглашения с Ираном.

Самолет Стива Уиткоффа, на котором он прибывает на встречи в россию, не оборудован защищенной системой правительственной связи. Об этом говорят двое западных чиновника, в том числе один из тех, которого ранее цитировали в этой статье. Однако, по словам чиновников, он совершал конфиденциальные звонки из посольства США перед посадкой на самолет и у него есть защищенный мобильный телефон.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что спецпосланник Трампа оправдался за личные встречи с путиным и опроверг критику.

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