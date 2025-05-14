Пересадка цветущей клубники: как это сделать, чтобы не потерять урожай

Пересадка клубники во время цветения кажется рискованной, но в некоторых ситуациях она абсолютно необходима. Если вы сделаете это правильно, ваши растения не только переживут смену места, но и будут продолжать цвести и плодоносить. Однако действовать нужно осторожно и быстро, ведь даже небольшая ошибка может стоить вам всего годового урожая. Главное — знать несколько правил, пишет zielonyogrodek.pl.

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Хотя лучшее время для пересадки клубники — это начало весны или конец лета, бывают чрезвычайные ситуации, когда нужно действовать немедленно, — например, когда проводятся земляные работы, проблемы с почвой, затопленная клумба или плохое место для посадки. В таких случаях пересадить даже цветущую клубнику лучше, чем оставить ее в неблагоприятных условиях.

Важно действовать быстро, осторожно и с соответствующей подготовкой. Растение в фазе цветения особенно чувствительно — как к засухе, так и к повреждению корней. При пересадке в этот период нужно минимизировать стресс и обеспечить идеальные условия для регенерации.

Прежде всего следует выкопать клубнику с как можно большим комом земли, чтобы не повредить нежные корни. Растения, уже имеющие бутоны или раскрытые цветы, не могут позволить себе потерять силу. Повреждение корней может привести к опадению цветов и потере урожая.

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Пересаживайте клубнику в пасмурный день или вечером — солнце не подходит для только что пересаженных растений. Перед работой полейте клубнику и подождите, чтобы вы работали не в очень мокрой почве, а только во влажной.

Почву для новой грядки нужно хорошо подготовить заранее — она должна быть легкой, плодородной и влажной, но не мокрой. Лучше добавить компост или перегной и хорошо разрыхлить. Место должно быть солнечным — клубника любит свет и только тогда хорошо плодоносит.

Затем очень важно поливать клубнику — в течение первых 2 недель после пересадки почва не должна пересыхать, но и переувлажнять ее нельзя, поскольку корневая система тогда особенно чувствительна. Сначала также следует оградить растение от сильного солнца или ветра.

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