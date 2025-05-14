«Любуйтесь цветами, ведь они напоминают нам о красоте жизни», — писал всемирно известный художник Клод Моне. А знаменитый писатель Эдгар По называл цветы поэзией земли. Цветами на картинах украинской художницы Ольги Ковтун можно любоваться бесконечно. Среди ценителей ее работ коллекционеры не только из Украины, но и из Польши, Германии, Франции, Италии, США, Канады… В интервью «ФАКТАМ» художница рассказала о весенних цветах в своем творчестве.

«Ваши цветы пахнут», — как-то сказал один коллекционер"

- Моя серия работ посвящена красоте цветов как символу жизни, хрупкости и внутренней силы, — рассказывает Ольга Ковтун. — Она сочетает в себе элементы реалистического жанра с декоративными акцентами. Часть работ создана маслом на холсте, другая выполнена гуашью на черной бумаге. Оба технические подходы мне очень близки, так как позволяют по-разному передать настроение цветка.

ВІДЕО ДНЯ

Я работаю с натуры, когда это возможно, или по собственным фото, сделанным во время прогулок или в саду. Но при этом стремлюсь не просто передать точную форму, уловить состояние — ощущение присутствия, дыхание мгновения. Меня вдохновляет техника лессировки, которая позволяет создать эффект глубины и свечения цвета. Суть ее в том, что художник наносит много прозрачных или полупрозрачных слоев краски один на другой. Каждый слой должен быть очень тонким, почти акварельным по прозрачности. Благодаря этому создается глубина, свечение цвета изнутри, тонкие нюансы и плавные переходы. В классической масляной живописи лессировку часто использовали старые мастера, чтобы достичь эффекта «живого» цвета — будто он дышит. Я люблю эту технику за ее поэтичность и медитативность. Она требует терпения и внимания, но взамен дарит возможность создать настоящий свет на холсте.

Ольга Ковтун: «Мне всегда нравилось создавать образы, которые несут не только эстетическое наслаждение, но и внутренний смысл, эмоциональную глубину»

РЕКЛАМА

— Какие были самые неожиданные отзывы о ваших цветочных натюрмортах?

— «Ваши цветы пахнут, я будто вдыхаю их аромат, когда смотрю на картину», — как-то сказал один коллекционер, у которого в собрании уже несколько моих произведений. Такие слова вдохновляют.

Ирисы на картине Ольги Ковтун, как настоящие

РЕКЛАМА

— Очень красива ваша картина «Маленькая весна»…

— Этот портрет я создала с большой нежностью. Девочка с голубыми глазами, ее чистый взгляд, длинные золотые волосы и венок из весенних цветов стали воплощением образа юной весны — искренней, полной жизненной силы. Я стремилась передать внутренний свет, который она излучает. Цветы в ее руках — это будто дыхание пробуждающейся природы, а мягкие краски — моя попытка сохранить тот момент детства, когда мир еще беззаботен.

«Маленькая весна» — одна из лучших работ художницы

— Красота!

РЕКЛАМА

— А вот картина «Дыхание ветра». Какой он — теплый или прохладный? И что будет дальше? Все может измениться, но не девушка, не ее внутренняя свобода и постоянство. Она олицетворяет образ силы и хрупкости одновременно. А еще в этой картине философия быстротечности времени.

Картина «Дыхание ветра» Ольги Ковтун, по ее словам, воплощает философию быстротечности времени

«У меня уже есть несколько эскизов для шелковых платков»

— Как думаете, почему цветочные мотивы сегодня так популярны в искусстве и моде? Не думали ли вы перенести свои цветы на ткани и сотрудничать с Домами моды или дизайнерами?

— Цветочные мотивы всегда были близки человеку, но сегодня их популярность в искусстве и моде имеет особое основание. В мире, где много тревоги, неопределенности и визуального шума, цветы дают ощущение спокойствия, естественной красоты и стабильности. Они напоминают о цикле жизни, возрождении, уходящем мгновении — и в то же время о внутренней силе и надежде. Люди тянутся к символам, которые успокаивают и вдохновляют. Цветочные образы — это визуальный язык, понятный на интуитивном уровне.

В моде цветы также выполняют роль мягкого противовеса к технологическому и урбанистическому миру — они возвращают к природе, женственности, свободе. В искусстве же цветочные сюжеты позволяют исследовать глубокие эмоциональные темы — от радости до потерь — в форме, которая одновременно проста и многозначна.

У меня уже есть несколько эскизов для шелковых платков. Но пока не хватает времени на реализацию этого замысла. Я открыта для сотрудничества, но пока не было такой возможности.

— Какие чудеса случались в вашем творчестве?

— Как-то я показала в сториз свою работу, и одна женщина мне написала: «У моей мамы в саду росли именно такие цветы. Я давно их не видела, и сейчас они будто снова рядом.» Такие моменты — это настоящее чудо.

Натюрморт с розами Ольги Ковтун поражает красотой

«Цветочный натюрморт „В вазе с птичкой“ — приглашение к тишине, к внутренней сосредоточенности, к ощущению красоты в простых вещах»

— Какая работа ваша любимая?

- Одна из них — цветочный натюрморт «В вазе с птичкой». В этой небольшой, но изысканной работе я стремилась соединить две темы, которые мне особенно близки — хрупкую красоту природы и символику защиты и надежды. Красочные анютины глазки, написанные в технике многослойного лессировки, предстают как живые — каждый цветок имеет свое настроение и характер. Они собраны в вазу, расписанную мотивами стилизованной флоры и птички. Птичка здесь не случайна — она молчаливый охранник этой композиции, олицетворяет душу, свободу и одновременно уязвимость. Мне всегда нравилось создавать образы, которые несут не только эстетическое наслаждение, но и внутренний смысл, эмоциональную глубину. Этот натюрморт — приглашение к тишине, к внутренней сосредоточенности, к ощущению красоты в простых вещах. Именно такие работы я создаю в своей мастерской в Киеве, когда город дышит тревогой, а искусство становится формой молитвы.

Цветочный натюрморт «В вазе с птичкой» — одна из любимых работ художницы

— Как лучше цветочными натюрмортами декорировать дом?

- Такие цветочные композиции подходят к интерьерам в стиле неоклассика, скандинавский минимализм, этностиль или эклектика. Они добавляют пространству мягкости, спокойствия и теплоты, создают ощущение гармонии. Масляные полотна станут акцентом в гостиной или спальне, а работы гуашью хорошо будут смотреться в уютном кабинете или кухонной зоне — они как окошко в природу, которое всегда с тобой.

— Цветы каких художников вы считаете самыми красивыми в мировом и украинском искусстве и почему?

- Для меня особенно ценны работы голландских мастеров Золотого века и, безусловно, украинской художницы Екатерины Билокур. Голландские натюрморты XVII века — это настоящие шедевры мастерства. Такие художники как Ян Давидс де Хем и Рахел Ройш создавали цветочные композиции с невероятным вниманием к деталям, глубоким символизмом и почти фотографической точностью. Но за этой красотой — не просто декоративность. В каждом цветке — размышления о быстротечности жизни. Лессировка в их технике играла ключевую роль: тонкие слои краски создавали эффект света, который будто льется изнутри цветка.

Екатерина Билокур — это совсем другая эстетика, но такая же глубокая. Ее цветы — это не просто растения, а души природы. Они будто разговаривают со зрителем. Ее работы дышат любовью к родной земле, к каждой травинке. Не имея академического образования, она интуитивно создавала композиции, в которых сочетается фольклорная искренность и космический масштаб видения.

Оба подхода — голландская сдержанная роскошь и украинская одухотворенная искренность — мне очень близки. Они вдохновляют по-разному, но одинаково глубоко.

Ранее о своей коллекции первоцветов на самоцветах «ФАКТАМ» рассказывала полтавская мастерица Юлия Котова.

Фото из альбома Ольги Ковтун

165

Читайте нас в Facebook