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Почему задерживают пенсию и куда обращаться
Базовая социальная помощь, которая должна улучшить материальное состояние украинцев с очень низкими доходами, начнет поступать только с июля.
В то же время, многие граждане жалуются на то, что своевременно не поступает даже не очень большая пенсия, на которую они рассчитывали, пишут «Факты».
И таких обращений, видимо, становится все больше, потому ответ на этот вопрос решили дать на сайте ПФУ.
В частности, в учреждении советуют прежде всего выяснить в органах Пенсионного фонда Украины: проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде? Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр лично или через веб-портал электронных услуг по адресу: https://portal.pfu.gov.ua, или позвонить по телефону «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в вашей области.
Согласно ст. 49 Закона Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться:
- при назначении пенсии на основании документов, содержащих ложные сведения;
- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;
- в случае смерти пенсионера.
«Если установлено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается.
«Для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации лица через обращение в орган Пенсионного фонда Украины — физически или посредством назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи» , — советуют в ПФУ.
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