Почему задерживают пенсию и куда обращаться

Базовая социальная помощь, которая должна улучшить материальное состояние украинцев с очень низкими доходами, начнет поступать только с июля.

В то же время, многие граждане жалуются на то, что своевременно не поступает даже не очень большая пенсия, на которую они рассчитывали, пишут «Факты».

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И таких обращений, видимо, становится все больше, потому ответ на этот вопрос решили дать на сайте ПФУ.



В частности, в учреждении советуют прежде всего выяснить в органах Пенсионного фонда Украины: проводилось ли начисление пенсии в выплатном периоде? Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр лично или через веб-портал электронных услуг по адресу: https://portal.pfu.gov.ua, или позвонить по телефону «горячей линии» Главного управления Пенсионного фонда в вашей области.

Согласно ст. 49 Закона Украины № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», по решению органов Пенсионного фонда Украины выплата пенсии может прекращаться:

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- при назначении пенсии на основании документов, содержащих ложные сведения;

- на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

- в случае смерти пенсионера.

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«Если установлено, что начисление пенсии продолжается, необходимо обратиться в банк для выяснения оснований блокировки карты», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, если суммы пенсии и денежной помощи получаются по доверенности более одного года или не было снятия средств со счета более 1 года, уполномоченный банк информирует об этом Пенсионный фонд Украины и выплата прекращается.

«Для возобновления получения пенсии получателю необходимо пройти процедуру идентификации лица через обращение в орган Пенсионного фонда Украины — физически или посредством назначенной заранее сессии видеоконференцсвязи» , — советуют в ПФУ.

Ранее мы рассказывали, кто из пенсионеров получит доплату к пенсии сразу за несколько месяцев.

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