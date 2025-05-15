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Мир

У путина осталось немного времени для реализации своих военных целей: в Германии прокомментировали ситуацию с переговорами

14:22 15 мая 2025
Депутат Бундестага Родерих Кизеветтер

Депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» и эксперт по внешней политике Родерих Кизеветтер, который считает, что альтернативы развертыванию солдат Бундесвера в Украине после завершения войны нет, не ожидает личного участия владимира путина в мирных переговорах в Стамбуле.

«путин не признает право Украины на существование. Если бы он появился, он бы признал Зеленского легитимным президентом, — сказал Кизеветтер, пишет n-tv. — Это сильный сигнал от Зеленского, что он снова готов вести переговоры на равных условиях».

Родерих Кизеветтер отметил также изменение внешней политики Германии при новоизбранном канцлере Фридрихе Мерце.

«Германия больше не связывает себя исключительно с США, а поддерживает реорганизацию Европы вместе с Францией, Польшей и Великобританией», — сказал депутат.

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В то же время депутат призывает Германию к гораздо более решительной приверженности санкциям против россии.

«Существует пространство для маневра, например, в отношении товаров двойного использования, российских банков и так называемого российского теневого флота. Можно сделать гораздо больше, — говорит он. — Действующие санкции, хотя и с задержкой, эффективны. Поэтому нужно оставаться решительными. У путина осталось немного времени для реализации своих военных целей».

Добавим, что депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» Родерих Кизеветтер — один из самых последовательных сторонников поддержки Украины в своей партии и в Германией в целом.

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Ранее сообщалось, что украинский дипломат раскритиковал Мерца за секретность в поставках оружия Украине.

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