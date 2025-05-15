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Происшествия

Осиротели две дочери: на Покровском направлении погиб бывший полицейский

20:36 15 мая 2025
Старший солдат Сергей Косенко

Петриковская громада провела в последний путь старшего солдата Сергея Косенко. Это тяжелая и горькая потеря для всех, кто его знал. Когда молодость должна расцветать, лучшие уходят в вечность, защищая нашу мирную жизнь, сообщает громада. Защитнику было 38 лет.

Сергей после школы учился в Юрьевском ПТУ. С 2010 по 2021 год преданно служил в полиции города Днепр. Он мечтал, чтобы в Украине как можно быстрее воцарился мир, и его родные были в безопасности, поэтому без сомнения взял в руки оружие и пошел защищать украинский народ.

Воин еще в 2021 году стал на защиту Украины в рядах Вооруженных Сил.

Погиб отважный боец 7 мая 2025 года. Произошло это во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Дачное Покровского района Донецкой области. Без сына, мужа и отца остались мама, жена и двое маленьких дочерей.

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Похоронили героя в селе Ивановка со всеми военными почестями.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на фронте погиб актер Максим Нелипа.

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