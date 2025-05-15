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Примените для полива помидоров пластиковую бутылку: эффект действительно поражает
Огородники все чаще прибегают к интересному трюку, который ограничивает испарение воды, укрепляет корни и предотвращает болезни растений. И это решение не стоит ни копейки. Результат будет заметен уже через несколько дней, пишет zielonyogrodek.pl.
Просто отрежьте дно пластиковой бутылки (например, из-под минеральной воды), открутите крышечку или сделайте в ней несколько отверстий, а затем закопайте ее вверх дном рядом с растением — на глубину примерно 15−20 см. Бутылка должна доставать до корневой зоны помидора.
Во время полива наливайте воду прямо в бутылку, а не на поверхность грунта. Вода медленно проникает в землю, достигая именно туда, где она нужна. Благодаря этому растение имеет постоянный доступ к влаге, и вы можете поливать его вдвое реже без риска пересыхания.
Бутылка, которую вы вставляете в землю для полива корневой зоны, должна быть темной, поскольку это ограничивает доступ света внутрь и предотвращает рост водорослей и бактерий. Это позволяет поддерживать чистоту воды, а система орошения будет работать дольше и бесперебойно. Если у вас прозрачная бутылка, вы можете обернуть ее фольгой, покрасить или закопать поглубже, чтобы добиться того же эффекта.
Таким образом, уменьшите потери воды до 50%, поскольку испарение минимизируется. В то же время вы не подвергаете листья воздействию влаги, что является важнейшим шагом в профилактике грибковых заболеваний. Помидоры растут более крепкими, имеют лучше развитую корневую систему и менее подвержены стрессу от влаги.
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Фото Pixabay1162
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