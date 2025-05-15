Модное лакомство из фиников: готовятся буквально за минуту

Финики очень вкусны и питательны. На их основе можно приготовить немало десертов. Например, очень вкусное мороженое с финиками.

Проще простого приготовить и лакомство с финиками, сливочным маслом и крупной солью. Чтобы они получились вкусными, выбирайте финики качественные, мягкие и сочные. Подавайте еду эстетично и приучайте к этому детей. Они точно оценят ваши старания, когда повзрослеют.

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Готовить дома — значит создавать атмосферу уюта для людей, которых любишь. Кроме того, домашняя еда натуральная, что тоже очень важно. А о том, что она обходится дешевле, чем в ресторане, и говорить не приходится.

Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова.

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Лакомство из фиников

200 г фиников

50 г сливочного масла

Крупная соль

Финик разделить на две половинки и вставить кусочек сливочного масла. Посыпать крупной солью. При желании можно использовать соль с добавлением мяты или лаванды, либо, например, петрушки. Подавайте лакомство на листьях зеленого салата. Это очень красиво и аппетитно. И приятного аппетита!

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Ранее Элла Иванова рассказывала, как мгновенно приготовить самое модное мороженое.

Фото Эллы Ивановой

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