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Модное лакомство из фиников: готовятся буквально за минуту
Финики очень вкусны и питательны. На их основе можно приготовить немало десертов. Например, очень вкусное мороженое с финиками.
Проще простого приготовить и лакомство с финиками, сливочным маслом и крупной солью. Чтобы они получились вкусными, выбирайте финики качественные, мягкие и сочные. Подавайте еду эстетично и приучайте к этому детей. Они точно оценят ваши старания, когда повзрослеют.
Готовить дома — значит создавать атмосферу уюта для людей, которых любишь. Кроме того, домашняя еда натуральная, что тоже очень важно. А о том, что она обходится дешевле, чем в ресторане, и говорить не приходится.
Рецептом лакомства поделилась кулинар Элла Иванова.
Лакомство из фиников
200 г фиников
50 г сливочного масла
Крупная соль
Финик разделить на две половинки и вставить кусочек сливочного масла. Посыпать крупной солью. При желании можно использовать соль с добавлением мяты или лаванды, либо, например, петрушки. Подавайте лакомство на листьях зеленого салата. Это очень красиво и аппетитно. И приятного аппетита!
Ранее Элла Иванова рассказывала, как мгновенно приготовить самое модное мороженое.
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Фото Эллы Ивановой115
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