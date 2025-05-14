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Самое модное мороженое: готовится мгновенно
Многие блюда разлетаются по интернету, становясь популярными, благодаря знаменитостям. Мороженое с оливковым маслом и крупной солью — одно из них. Когда его приготовил всемирно известный кулинар Джеймс Оливер, многие пришли в восторг. Новый всплеск популярности лакомство получило благодаря известной певице Дуа Липе, которая любит необычные сочетания вкусов.
Попробуйте такое мороженое — и, возможно, оно станет вашим любимым лакомством. Тогда вы захотите его приготовить не раз. А летом мороженое, как известно, один из самых популярных десертов.
Кулинар Элла Иванова предлагает дополнить такое мороженое листьями мяты, тимьяна или базилика, а соль использовать лавандовую или мятную. Такая соль есть в продаже, но ее очень легко и приготовить в домашних условиях. https://fakty.ua/ru/438 951-myatnaya-sol-idealna-dlya-letnih-salatov
Модное мороженое
- Ванильное мороженое
- Оливковое масло
- Крупная соль (может быть лавандовая или мятная)
- Мята или базилик или тимьян (по вкусу)
Шарики мороженого щедро полейте оливковым маслом и посыпьте крупной солью. Подавайте красиво, украсив мятой или базиликом (или тимьяном).
И приятного аппетита!
Напомним о том, как приготовить вкусное мороженое без сахара.
Фото из альбома Эллы Ивановой319
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