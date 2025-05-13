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Фантастически вкусный майский салат: готовится очень быстро
Майские салаты особенные благодаря весенней зелени. Она невероятно сочная и ароматная. А еще ее смело можно назвать долгожданной, хотя сегодня и укроп, и петрушку, и рукколу, и базилик можно купить в супермаркетах практически в любое время года.
Рецептом вкусного майского салата поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Ее рецепты всегда проверены — и это очень важно. Ведь никто не хочет испортить продукты и потратить зря время. Готовьте с удовольствием! Тогда еда получится вкусной. Угощайте родных и близких всевозможными лакомствами. Приобщайте к приготовлению блюд детей.
Майский салат с очень вкусной заправкой
1 свежий огурчик
3 вареных яйца
Любимая зелень
Для заправки
Соль
Перец
Сахар
50 г сливок
1 столовая ложка растительного масла
1 чайная ложка лимонного сока или винного уксуса
Пол чайной ложки горчицы в зернах.
Сначала готовим заправку, соединив все ингредиенты и смешав. Затем нарезаем огурчик, зелень и вареные яйца и заправляем. При желании можно добавить маринованный фенхель.
Приятного аппетита!
Ранее «ФАКТЫ» делились рецептом салата из редиски «Минутка» от Ольги Матвей.
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Фото Эллы Ивановой170
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