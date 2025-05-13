Фантастически вкусный майский салат: готовится очень быстро

Майские салаты особенные благодаря весенней зелени. Она невероятно сочная и ароматная. А еще ее смело можно назвать долгожданной, хотя сегодня и укроп, и петрушку, и рукколу, и базилик можно купить в супермаркетах практически в любое время года.

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Рецептом вкусного майского салата поделилась кулинар Элла Иванова, которая любит экспериментировать на кухне. Ее рецепты всегда проверены — и это очень важно. Ведь никто не хочет испортить продукты и потратить зря время. Готовьте с удовольствием! Тогда еда получится вкусной. Угощайте родных и близких всевозможными лакомствами. Приобщайте к приготовлению блюд детей.

Майский салат с очень вкусной заправкой

1 свежий огурчик

3 вареных яйца

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Любимая зелень

Для заправки

Соль

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Перец

Сахар

50 г сливок

1 столовая ложка растительного масла

1 чайная ложка лимонного сока или винного уксуса

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Пол чайной ложки горчицы в зернах.

Сначала готовим заправку, соединив все ингредиенты и смешав. Затем нарезаем огурчик, зелень и вареные яйца и заправляем. При желании можно добавить маринованный фенхель.

Приятного аппетита!

Ранее «ФАКТЫ» делились рецептом салата из редиски «Минутка» от Ольги Матвей.

Фото Эллы Ивановой

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