Иллюзия единства Запада по отношению к Украине длилась 30 часов: что случилось, когда заговорил путин

Европа и Украина требовали соглашения о 30-дневном безусловном прекращении огня, которое администрация Трампа предложила два месяца назад. Европейские лидеры заявили, что президент США лично поддержал их план -- угрозу санкциями, если россия откажется от соглашения, пишет edition.cnn.com .

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Специальный посланник Трампа в Украине Кит Келлог даже присоединился к союзникам США, требовавшим от россии соблюдать условия прекращения огня. Но затем выступил президент рф, который отказался даже вспоминать об этом требовании, а представил старое, как что-то новое: прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле через четыре дня. И трансатлантическое единство было разрушено. Трамп принял предложение кремля и давил на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот «провел встречу, немедленно!!!»

Снова маятник качнулся назад. Дональд Трамп красноречиво молчал, когда старые союзники США трубили о своем новом единстве. путин заговорил, и Трамп переориентировался.

Зеленскому осталось лишь продемонстрировать личную преданность и доблесть и предложить провести встречу лицом к лицу с путиным. Это трудный шаг для него внутри страны.

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Важно не исключать возможности того, что за кулисами москва и Вашингтон вынашивают нечто, приближающее мир. Но когда Трамп говорил, европейские лидеры, казалось, сами смолкли. А небо над Украиной не умолкло, потому что россия снова устроила атаку БПЛА.

Значение субботней киевской декларации не столько в непосредственной вероятности прекращения боевых действий на месяц. Европейские лидеры, похоже, очень скептически относились к тому, что их увертюра получит одобрение москвы. В то же время циники могли бы утверждать, что целью было доказать Белому дому, что путин не заинтересован в мире или даже в конкретном предложении о прекращении огня, которого добивалась администрация Трампа.

Но это было не единственное «открытие», которое четыре крупнейших военных мощи Европы сделали во время своего сложного и длительного визита в украинскую столицу. Трамп также улучшил их представление о его реальной позиции.

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путин теперь трижды ободренный. Он смог полностью проигнорировать европейские и украинские требования — даже не упоминать о них прямо. Он не столкнулся — пока — ни с какими «массированными санкциями» против россии и увеличением военной помощи Украине, которые Европа, как представляется, предлагала Дональду Трампу поддержать в случае отсутствия прекращения огня. А его предложение по поводу прямых переговоров в Стамбуле — ничего нового, кроме даты четверга, — неожиданно стало основой позиции Трампа. Президент США предполагал возможность последствий, если эти переговоры будут безрезультатными.

Единственной постоянной темой за последние несколько месяцев хаоса является нежелание Трампа идти на шаги, которые могут навредить его отношениям с кремлем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Италии обратились к главе кремля, отметив, что ответственность за мир в руках путина.

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