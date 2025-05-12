США одобрили передачу Украине ракет к Patriot от Германии

С тех пор как президент Трамп вступил в должность, пообещав прекратить поддержку Украины со стороны США, европейские лидеры обеспокоены тем, что они не смогут предоставить Украине необходимое оружие. Коалиция европейских стран, поддерживающая Украину, пытается доставить оружие на поля боя с тех пор, как Трамп четко заявил, что Европа должна взять на себя большую долю ответственности за безопасность Украины и свою собственную безопасность, пишет The New York Times.

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Украинским войскам не хватает ракет дальнего радиуса действия, артиллерии и, прежде всего, систем противовоздушной обороны, большинство из которых, согласно анализу Института мировой экономики в Киле, производятся в Соединенных Штатах. К лету военная помощь, утвержденная при администрации Байдена, закончится, и Дональд Трамп, похоже, не желает ее возобновлять.

Члены Альянса в Европе совместно выделили около половины из примерно 130 миллиардов долларов военной поддержки, предоставленной Украине со времени вторжения россии в 2022 году. Остальное предоставили Соединенные Штаты. В пятницу представитель Конгресса заявил, что Соединенные Штаты одобрили передачу Германией Украине 125 артиллерийских ракет большой дальности и 100 зенитных ракет Patriot. Критически необходимое оружие производится в США и не может быть экспортировано — даже если им владеет другая страна — без одобрения американского правительства.

Хотя европейские лидеры и инвесторы, похоже, готовы вкладывать больше денег в производство оружия, руководители отрасли и эксперты прогнозируют, что для того, чтобы вывести сборочные линии на нужную скорость, понадобится десятилетия.

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Союзники опасаются, что Трамп выведет из Европы средства сдерживания россии, такие как американские войска и американский ядерный зонтик. Сосредоточенность на собственной защите «съедает» то, что другие европейские страны могли бы предоставить Украине.

«Они сталкиваются с двойной проблемой: они должны перевооружиться и поставлять оружие Украине, а промышленных мощностей недостаточно для того, чтобы делать и то, и другое», — сказал директор по военным наукам Королевского института объединенных служб, аналитической группы, связанной с британскими военными, Мэтью Савилл.

По его словам, Европа могла бы компенсировать большую часть того, что Соединенные Штаты предоставили Украине в виде оружия, «в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если у нее будет на это воля, а я не уверен, что у нее есть такая воля».

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Безусловно, поток оружия в Украину из Европы продолжится, даже если американские поставки иссякнут. Германия недавно отправила Украине более 60 противоминных бронированных машин, около 50 000 артиллерийских снарядов и боеприпасов для противовоздушной обороны, в том числе перехватчик IRIS-T, который может сбивать крылатые ракеты. Некоторые беспилотники, приобретенные Великобританией и Норвегией, о чем было объявлено в прошлом месяце в рамках пакета безопасности стоимостью 600 миллионов долларов, уже прибыли в Украину. Эстония присылает 10 000 артиллерийских снарядов.

Ранее сообщалось, сколько ракет ежемесячно производит рф.

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