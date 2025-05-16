Такие люди и без охраны: инцидент с принцем Гарри вызвал у экспертов тревогу

Когда принц Гарри появляется на публике, внимание СМИ резко возрастает. Но когда он оказывается в необычной ситуации, спекуляции относительно его личной жизни и безопасности множатся. Однако последний случай с мужем Меган Маркл вызвал большие споры, он абсолютно противоречит его озабоченностью о безопасности, пишет edatv.

ВІДЕО ДНЯ

Недавнее видео показывает принца Гарри, который разговаривает по телефону и звонит в дверь какого-то дома в Лондоне без какого-либо сопровождения. Свидетели утверждают, что он искал старых друзей не в том месте. Однако больше, чем его поиски друзей, удивило отсутствие охраны. У экспертов по безопасности это вызывает тревогу.

«Если Гарри был без защиты, это было беспрецедентным безрассудством», — отметил источник.

Однако некоторые считают, что он, возможно, принял это решение с определенной целью.

РЕКЛАМА

Меган Маркл публично не комментировала ситуацию. Отсутствие реакции герцогини вызвало тревогу, подпитывая слухи об их напряженных отношениях. Молчание Меган Маркл может быть еще одним признаком, который усиливает слухи о супружеском кризисе. Визит Гарри в Лондон поставил под сомнение не только его безопасность, но и его отношения с семьей. Свидетели говорят, что для Гарри было очень странно не найти адрес друзей в родном Лондоне, что порождает беспокойство относительно его настоящего эмоционального состояния.

Ранее сообщалось, что хотя Меган Маркл и принц Гарри следуют своим идеалам, королевская семья приняла решение запретить Сассексам посещать будущие официальные мероприятия Короны.

РЕКЛАМА

210

Читайте нас в Facebook