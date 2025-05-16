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Такие люди и без охраны: инцидент с принцем Гарри вызвал у экспертов тревогу
Когда принц Гарри появляется на публике, внимание СМИ резко возрастает. Но когда он оказывается в необычной ситуации, спекуляции относительно его личной жизни и безопасности множатся. Однако последний случай с мужем Меган Маркл вызвал большие споры, он абсолютно противоречит его озабоченностью о безопасности, пишет edatv.
Недавнее видео показывает принца Гарри, который разговаривает по телефону и звонит в дверь какого-то дома в Лондоне без какого-либо сопровождения. Свидетели утверждают, что он искал старых друзей не в том месте. Однако больше, чем его поиски друзей, удивило отсутствие охраны. У экспертов по безопасности это вызывает тревогу.
«Если Гарри был без защиты, это было беспрецедентным безрассудством», — отметил источник.
Однако некоторые считают, что он, возможно, принял это решение с определенной целью.
Меган Маркл публично не комментировала ситуацию. Отсутствие реакции герцогини вызвало тревогу, подпитывая слухи об их напряженных отношениях. Молчание Меган Маркл может быть еще одним признаком, который усиливает слухи о супружеском кризисе. Визит Гарри в Лондон поставил под сомнение не только его безопасность, но и его отношения с семьей. Свидетели говорят, что для Гарри было очень странно не найти адрес друзей в родном Лондоне, что порождает беспокойство относительно его настоящего эмоционального состояния.
Ранее сообщалось, что хотя Меган Маркл и принц Гарри следуют своим идеалам, королевская семья приняла решение запретить Сассексам посещать будущие официальные мероприятия Короны.210
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