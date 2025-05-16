Шпионила за ПВО и готовила удар по правоохранителям: на Полтавщине обезвредили «залегшую на дно» агентку россиян

В Полтавской области, где осенью прошлого года разоблачили агентурную сеть и задержали двух российских агентов, недавно была отправлена под стражу еще одна предательница, которая готовила новые удары врага по области.

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«Тогда сотрудники СБУ задержали двух российских агентов, корректировавших вражеские атаки по региону. Сейчас задержана их сообщница, которая после разоблачения ячейки „залегла на дно“, а впоследствии получила сигнал от куратора на продолжение подрывной деятельности», — отметили в СБУ и добавили, что на сотрудничество с врагом пошла 21-летняя жительница Кременчуга, которая готовила координаты для воздушных атак рашистов.

Так, предательница наблюдала, в частности, за админзданием местного правоохранительного органа, установив скрытую видеокамеру с удаленным доступом для российских спецслужб. Этот объект враг рассматривал в качестве одной из целей.

Готовя авиаудары, россияне поручили агенту выявить боевые позиции радиолокационных станций ВСУ, чтобы обойти ПВО.

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Впрочем, военные контрразведчики СБУ разоблачили агента сразу после ее «активации», задокументировали преступления фигурантки и задержали по месту жительства. Во время обысков дома у задержанной изъята компьютерная техника и мобильный телефон, с которого фигурантка «отчитывалась» куратору. Персональные данные этой кадровой сотрудницы фсб уже установлены Службой безопасности.

Задержанной сообщено о подозрении по статьям о соучастии в государственной измене, совершенной организованной группой в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Черкассах СБУ задержала российского агента, пытавшегося продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области, чтобы скорректировать по ним российские удары. 36-летний местный житель «втемную» использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную флешку с информацией об одном из военных объектов региона.

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Фото СБУ

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