Следствие хронического стресса: стартуют съемки популярного телепроекта

Начинаются съемки нового сезона популярного телепроекта «Зважені та щасливі», который возобновляется после 6 лет перерыва. Его премьера состоится уже этой осенью. Напомним, впервые ведущим реалити станет военный и актер Даниэль Салем. Тренеры проекта — фитнес-блогер Марина Боржемская и самый сильный мужчина планеты Алексей Новиков. Эксперты — врач-диетолог Светлана Фус и психолог Дмитрий Карпачев.

ВІДЕО ДНЯ

Закончился кастинг героев, длившийся три месяца. Проект получил около 1000 анкет от кандидатов от 13 до 60 лет со всех уголков Украины. По словам продюсеров, среди желающих избавиться от лишнего веса поровну мужчин и женщин, а количество присланных анкет едва ли не самое большое по сравнению с последними сезонами «Зважених».

Известно, что в десятом сезоне будет 16 участников. Наибольший вес среди них — 220 килограммов, а вместе они весят более двух с половиной тонн.

— Во время войны лишний вес — это не о слабости или отсутствии силы воли, — прокомментировала старт съемок Марина Боржемская. — Это следствие хронического стресса, усталости, потери опоры и непрекращающейся тревоги. Мы едим не только от голода — мы пытаемся хоть как-то утолить боль, страх и усталость. Именно поэтому так важно поддержать людей, дать им инструменты заботы о себе, а главное — восстановить веру, что изменения возможны.

РЕКЛАМА

Напомним, ФАКТЫ писали, что Марина Боржемская довела дочь до слез.

РЕКЛАМА

126

Читайте нас в Facebook