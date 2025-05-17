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Клуб потребителей

Жир, нагар и грязь улетают на глазах: добавить всего две ложки и стеклянные крышки становятся как новые

9:26 17 мая 2025
Стеклянные крышки можно отмыть с помощью простых средств, фото скриншот видео

Блогер Елена Матвеева, которая часто делится полезными советами по уборке квартиры, чистке сантехники и уходу за вещами, рассказала, как привести в порядок стеклянные крышки, которые даже после мытья выглядят так, будто их никогда не мыли — с разводами, потеками, грязными кромками.

Для тех, у кого есть посудомоечная машина, таких проблем нет, отмечает Матвеева.

Но те хозяйки, которым приходится мыть посуду руками, тоже могут сделать крышки от кастрюль и сковородок почти новыми.

Для этого понадобится уксус, сода кальцинированная и хозяйственное мыло.

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Мыло натереть на крупной терке (приблизительно одну столовую ложку), добавить одну столовую ложку соды и постепенно добавить уксус, чтобы получилась достаточно жидкая консистенция.

Нанести смесь на крышки и оставить примерно на 30 минут. За это время налет и жир размягчится.

Затем быстро очистить все щеткой и сполоснуть водой. Результат виден сразу — крышки стали как новые.

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Ранее мы рассказывали, как добиться того, чтобы стиральная машина не вибрировала во время стирки. А также делились необычным лайфхаком — вилка в машинке при стирке белья.

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