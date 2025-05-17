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Шоу-бизнес

Нашла «по нюху»: Кристина Орбакайте рассказала, как искала в Берлине духи «Kristina»

10:24 17 мая 2025
Кристина Орбакайте, фото https://www.instagram.com/

Певица Кристина Орбакайте, недавно «упавшая на колени» перед своей мамой Аллой Пугачевой и ее младшими детьми, продолжает тур по Европе.

Очередным городом, в котором состоялось выступление Кристины, стал Берлин — столица ФРГ. Там она решила сделать фотографии вместе с мужем, Михаилом Земцовым, у одной из достопримечательностей города — Бранденбургских ворот.

«Наслаждайся моментом», — подписала пост артистка.

Как известно, исполнительница замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым, с которым, по ее словам, «ошибочно» познакомилась в день его рождения. В 2004 году мужчина вроде бы отмечал праздник в Майами, а Кристина ошиблась адресом и оказалась в особняке предпринимателя, хотя искала дом композитора Игоря Николаева.

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Через год после этой встречи пара поженилась в США. Орбакайте признавалась, что в 33 года уже не мечтала о белом платье и не хотела устраивать пышный праздник с большим количеством гостей. А 30 марта 2012 года у пары родилась дочь Клавдия.

Кстати, в Берлине с Кристиной случилась еще одна «история»: она очень хотела найти парфюм собственного производства «Кристина», и вроде бы нашла его «по нюху», о чем рассказала на видео.

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Конечно, все это очень похоже на рекламу, но почему не поверить женщине, только в третьем браке нашедшей настоящую любовь? К тому же, ошибаться адресом могут даже лица королевской крови — как это сделал недавно младший сын короля Чарльза III!

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