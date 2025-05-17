Просто магическое «варево»: варенье из сосновых шишек — очень полезное и вкусное

Украинская блогерша Екатерина, которая рассказала, как приготовить зеленый лук на зиму без потери вкуса и аромата, поделилась новым рецептом.

Она предложила приготовить вкусное и полезное варенье из сосновых шишек.

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«Это магическое варево обязательно должно быть в каждом доме. Великолепный вкус варенья зависит не столько от подобранных пропорций шишек, сахара и воды, а от правильности технологии приготовления» , — отметила блогерша.

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По ее словам, за счет правильной технологии почти полностью отсутствует горечь в плодах. Они будут мягкими и нежными, а сироп густой и ароматный.

Екатерина напомнила, что сейчас очень хороший период для заготовки сосновых шишек и пыльцы. Сейчас интенсивно цветная сосна и нужно не упустить этот период, потому что он достаточно короткий.

Как известно, сосновые шишки, содержат фитонциды, уменьшают рост опасных бактерий и повышают иммунитет. В основном, их используют с целью профилактики и лечения простудных заболеваний и дыхательных путей.

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На 1 кг шишек требуется:

1 литр воды

1,5 кг сахара

Приготовление:

Шишки хорошо вымыть, отрезать хвостики, добавить 1 литр воды.

Первый раз варить шишки 10 минут. Отцедить воду через марлю, чтобы удалить налет из сосновой смолы.

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Добавить в воду сахар и варить сироп.

Сироп (без шишек) варить 10 минут. Добавить в него шишки и дать настояться 12−24 часа.

Варенье варить в три приема.

1 раз варить варенье 30 минут.

2 раз — 10 минут.

3 раз — 10 минут.

Если шишки больше по размеру, то и соответственно добавлять больше времени на варку.

Готовое варенье выложить в чистые стерилизованные банки, закрутить и перевернуть вверх дном.

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