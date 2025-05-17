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Просто магическое «варево»: варенье из сосновых шишек — очень полезное и вкусное
Украинская блогерша Екатерина, которая рассказала, как приготовить зеленый лук на зиму без потери вкуса и аромата, поделилась новым рецептом.
Она предложила приготовить вкусное и полезное варенье из сосновых шишек.
«Это магическое варево обязательно должно быть в каждом доме. Великолепный вкус варенья зависит не столько от подобранных пропорций шишек, сахара и воды, а от правильности технологии приготовления» , — отметила блогерша.
По ее словам, за счет правильной технологии почти полностью отсутствует горечь в плодах. Они будут мягкими и нежными, а сироп густой и ароматный.
Екатерина напомнила, что сейчас очень хороший период для заготовки сосновых шишек и пыльцы. Сейчас интенсивно цветная сосна и нужно не упустить этот период, потому что он достаточно короткий.
Как известно, сосновые шишки, содержат фитонциды, уменьшают рост опасных бактерий и повышают иммунитет. В основном, их используют с целью профилактики и лечения простудных заболеваний и дыхательных путей.
На 1 кг шишек требуется:
1 литр воды
1,5 кг сахара
Приготовление:
Шишки хорошо вымыть, отрезать хвостики, добавить 1 литр воды.
Первый раз варить шишки 10 минут. Отцедить воду через марлю, чтобы удалить налет из сосновой смолы.
Добавить в воду сахар и варить сироп.
Сироп (без шишек) варить 10 минут. Добавить в него шишки и дать настояться 12−24 часа.
Варенье варить в три приема.
1 раз варить варенье 30 минут.
2 раз — 10 минут.
3 раз — 10 минут.
Если шишки больше по размеру, то и соответственно добавлять больше времени на варку.
Готовое варенье выложить в чистые стерилизованные банки, закрутить и перевернуть вверх дном.
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