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Книга рецептов

Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня: известная блогерша поделилась рецептом весеннего пляцка

15:31 15 мая 2025
Пляцок по рецепту Лилии Цвит, фото скриншот видео

Известная львовская фудблогерша Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные блюда с маком, предложила авторский рецепт весеннего пляцка.

Она уверена, что пляцок с ревенем понравится всем — ведь в нем очень удачное сочетание ингредиентов.

«Сейчас время испечь новый весенний пляцок! Здесь очень удачное сочетание! Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня! Это очень вкусно! Пляцок точно стоит внимания!» — отметила хозяйка.

Ингредиенты (форма 30×25):

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Тесто:
Мука — 500 г
Маргарин-250 г
Разрыхлитель — 18 г
Сахар — 200 г
Сметана — 100 г
Желтки — 8 шт.

Начинка:
Ревень — 800 г
Мак — 100 г
Орехи — 180 г
Белки — 8 шт.
Желе — 140 г

Приготовление:

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К муке добавить разрыхлитель и натереть на грубой терке холодный маргарин или сливочное масло.

Перетереть тесто руками до образования крошки.

Затем добавить сахар, желтки, сметану и перемешать. Должно образоваться густое, но мягкое тесто.

Одну треть теста положить в морозилку, а две трети раскатать на лист, застеленный пергаментом.

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Ревень для начинки помыть и порезать небольшими кусочками. Каждый кусочек обвалять в сухом маке.

Разложить кусочки ревеня на тесте на расстоянии друг от друга.

Белки взбить до образования светлой массы и добавить в них сухое желе. Сбить до стойких пиков.

Выложить половину взбитых белков на ревень и равномерно распределить. Посыпать орехами.

Следующий слой пляцка — ревень в сухом маке, а дальше — снова взбитые белки.

Сверху натереть на грубой терке тесто из морозилки.

Выпекать при 150 градусах примерно 50 минут.

После охлаждения можно извлечь пляцок из формы и подавать к столу.

Любителям выпечки также следует обратить внимание на рецепт идеального медовика.

А тем, кто любит зеленые салаты, подойдут рекомендации украинской блогерши, которая уже делает заготовки зеленого лука на зиму.

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