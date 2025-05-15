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Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня: известная блогерша поделилась рецептом весеннего пляцка
Известная львовская фудблогерша Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные блюда с маком, предложила авторский рецепт весеннего пляцка.
Она уверена, что пляцок с ревенем понравится всем — ведь в нем очень удачное сочетание ингредиентов.
«Сейчас время испечь новый весенний пляцок! Здесь очень удачное сочетание! Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня! Это очень вкусно! Пляцок точно стоит внимания!» — отметила хозяйка.
Ингредиенты (форма 30×25):
Тесто:
Мука — 500 г
Маргарин-250 г
Разрыхлитель — 18 г
Сахар — 200 г
Сметана — 100 г
Желтки — 8 шт.
Начинка:
Ревень — 800 г
Мак — 100 г
Орехи — 180 г
Белки — 8 шт.
Желе — 140 г
Приготовление:
К муке добавить разрыхлитель и натереть на грубой терке холодный маргарин или сливочное масло.
Перетереть тесто руками до образования крошки.
Затем добавить сахар, желтки, сметану и перемешать. Должно образоваться густое, но мягкое тесто.
Одну треть теста положить в морозилку, а две трети раскатать на лист, застеленный пергаментом.
Ревень для начинки помыть и порезать небольшими кусочками. Каждый кусочек обвалять в сухом маке.
Разложить кусочки ревеня на тесте на расстоянии друг от друга.
Белки взбить до образования светлой массы и добавить в них сухое желе. Сбить до стойких пиков.
Выложить половину взбитых белков на ревень и равномерно распределить. Посыпать орехами.
Следующий слой пляцка — ревень в сухом маке, а дальше — снова взбитые белки.
Сверху натереть на грубой терке тесто из морозилки.
Выпекать при 150 градусах примерно 50 минут.
После охлаждения можно извлечь пляцок из формы и подавать к столу.
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