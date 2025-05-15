Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня: известная блогерша поделилась рецептом весеннего пляцка

Известная львовская фудблогерша Лилия Цвит, которая любит готовить вкусные блюда с маком, предложила авторский рецепт весеннего пляцка.

Она уверена, что пляцок с ревенем понравится всем — ведь в нем очень удачное сочетание ингредиентов.

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«Сейчас время испечь новый весенний пляцок! Здесь очень удачное сочетание! Песочное тесто, нежная белковая масса и кислинка от ревеня! Это очень вкусно! Пляцок точно стоит внимания!» — отметила хозяйка.

Ингредиенты (форма 30×25):

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Тесто:

Мука — 500 г

Маргарин-250 г

Разрыхлитель — 18 г

Сахар — 200 г

Сметана — 100 г

Желтки — 8 шт.

Начинка:

Ревень — 800 г

Мак — 100 г

Орехи — 180 г

Белки — 8 шт.

Желе — 140 г

Приготовление:

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К муке добавить разрыхлитель и натереть на грубой терке холодный маргарин или сливочное масло.

Перетереть тесто руками до образования крошки.

Затем добавить сахар, желтки, сметану и перемешать. Должно образоваться густое, но мягкое тесто.

Одну треть теста положить в морозилку, а две трети раскатать на лист, застеленный пергаментом.

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Ревень для начинки помыть и порезать небольшими кусочками. Каждый кусочек обвалять в сухом маке.

Разложить кусочки ревеня на тесте на расстоянии друг от друга.

Белки взбить до образования светлой массы и добавить в них сухое желе. Сбить до стойких пиков.

Выложить половину взбитых белков на ревень и равномерно распределить. Посыпать орехами.

Следующий слой пляцка — ревень в сухом маке, а дальше — снова взбитые белки.

Сверху натереть на грубой терке тесто из морозилки.

Выпекать при 150 градусах примерно 50 минут.

После охлаждения можно извлечь пляцок из формы и подавать к столу.

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